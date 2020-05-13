美議員強勢提「COVID-19問責法」　授權川普制裁中國、凍結資產

▲疫情對於尋求連任川普來說「壓力山大」。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國共和黨籍參議員12日提出一項法案，若中國不願在新冠肺炎（COVID-19）疫情上「完全負責」，將授予總統川普（Donald Trump）制裁北京的權利。這項法案稱為《新冠肺炎問責法》（COVID-19 Accountability Act），發起人之一包括參議員英霍夫（Jim Inhofe）。

《法新社》報導，英霍夫透過聲明表示，在這場大流行之下，中國共產黨必須為自身的「有害作用」負起責任，因此他提出法案，「病毒開始傳播時，他們徹底隱匿起源，讓全世界失去寶貴的時間與生命。」

此項法案將給予川普60天時間向國會證明，中國已向美國或其盟友、聯合國機構所領導的組織，提供完整的疫情調查報告。此外，川普還必須證明，中國關閉了最高風險的野生市場，並釋放在疫情爆發後被逮捕的香港活動人士。

根據法案，如果沒有相關證明，川普將有權對北京實施制裁，包括凍結資產、執行旅行禁令與撤銷簽證等，同時限制中國企業進入美國的銀行體系與資本市場。

另一位法案發起人共和黨籍葛瑞姆參議員（Lindsey Graham）則認為，中國拒絕讓國際社會進入武漢實驗室調查，「中方不願調查人員探討疫情如何開始。我相信中國不會配合嚴肅的調查，除非被迫這樣做。」

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