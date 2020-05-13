金寶美女主管照曝光！駙馬爺LINE洩漏不正常關係　女主角回應了

圖、文／鏡週刊

金寶董事長許勝雄上週決定拔除女婿沈軾榮總座職務，除了外傳與女主管過從甚密之外，更嚴重打擊他的另一件事，竟與他最疼愛的女兒有關。

金寶董事長許勝雄上週二趕到總部，一進公司就指示「因CEO（總經理沈軾榮）與CMO（行銷長潘修玉）請假中，所有會議取消，也請勿提供公司資料給他們。」並下令關上大門、管制進出，不讓2人進入。

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許勝雄隨即召開長達3小時的主管會議，丟出一個震撼彈，他先起身鞠躬致歉，對發生此事表示遺憾。「許董主要希望了解各事業群的發展狀態，並向主管表達CMO和CEO將去職，他手上握有2人LINE對話紀錄，證明雙方並非一般正常男女之間的關係。」與會人士說許勝雄整場會議眉頭深鎖、語帶哽咽，顯然深受打擊，令人很不捨。

「許董最在意的是不可以在公司裡面亂搞關係，依金寶過去以來的文化，只要辦公室戀情公開，男女雙方不是離職，就是調離原單位。」金仁寶集團高層表示。

這樁緋聞疑雲在金寶內部炸開，但知情人士爆料，這只是沈軾榮下台的原因之一，背後其實還有關公司經營。「沈軾榮早在去年10月就和許勝雄長女許詠絮在國外辦妥離婚，但台灣還沒辦理，許詠絮可能怕父母難過，又考慮到小孩，所以許勝雄夫妻被蒙在鼓裡不知情，此次是因為沈軾榮的LINE對話紀錄被發現不僅和潘修玉過從甚密，甚至對金寶還有其他想法。」知情人士透露這才是讓許勝雄寒心的主因。

金寶董事長許勝雄上週在主管會議丟出震撼彈。「許董向主管表達CMO（行銷長潘修玉）和CEO（總經理沈軾榮）將去職，他手上握有2人LINE對話紀錄，證明雙方並非一般正常男女之間的關係。」對此，潘修玉對本刊回應表示，「完全是誤傳、誤會，你也知道Line的貼圖比較誇張。」

針對金寶董事長許勝雄在經營會議中指稱，行銷長潘修玉和總經理沈軾榮2人的Line對話顯示，雙方並非一般正常男女關係，潘修玉回應表示，：「完全是誤會，沒有Line這件事，就算有也只是貼圖比較誇張，我和沈軾榮只是好友，未逾越同事情誼。」

潘修玉表示，她和沈軾榮只是交情很好的朋友，2人已經認識好幾年，但這是兩碼子事。潘修玉強調，沈軾榮工作認真，幫助公司做很多事，沈不當總經理並非離開公司，因為金寶很多品牌的事情需要他，轉投資的子公司掛牌需要利益迴避，所以沈雖然不當總經理，她仍然會繼續留在金寶。

針對金寶主管指稱，潘修玉行事相當強勢，「沈軾榮提出想法要部屬執行，卻立馬被潘修玉反對，但沈軾榮態度溫和、不以為忤，讓在旁的老員工們感到不可思議及不解。」「不僅如此，潘修玉甚至砍掉許多原本金寶員工，招進和碩團隊替補，且各個高薪，部分老臣對她的所做所為頗有怨言，甚至萌生去意。」

潘修玉則回應表示，許勝雄到公司視察業務時，也說她做得很好，如果許勝雄提出來的看法她有不同意見時，她一樣會提出來，並不只是總經理而已。潘修玉強調，她在公司做很多改革會得罪人，也收到很多黑函，但是她反問，被開除的金寶員工，這2年來交出什麼績效？「裁員不是只有我決定，還要主管認同，而且名單是主管開出來的，如果主管要保這些員工，我能裁他們嗎？」

至於高薪招進新的團隊成員，潘修玉則回應說，「這些團隊成員不是只有從和碩來，也有鴻海、廣達和中磊的員工，如果金寶給的薪水不高，能挖得動嗎？」

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