MSCI調整結果出爐！矽力-KY增列全球標準指數　潤泰全轉小型指數

▲ MSCI公布5月半年度調整結果 。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

明晟（MSCI）今（13）日凌晨公布最新半年度調整結果，台股在全球標準型指數成分股新增矽力-KY（6415）1檔，刪除潤泰全（2915）1檔。全球小型指數成分股新增凌華（6166）、世芯-KY （3661）等13檔，剔出英利-KY（2239）等3檔 ，相關調整將於5月29日盤後生效。

本次MSCI世界指數新增62檔，刪除93檔；按公司總市值計算，MSCI全球指數增幅最大的三個個股是Zoom Video （美國）、Keurig Dr Pepper（美國）和Liberty Broadband（美國）。而台股在全球標準型指數成分股（MSCI GLOBAL STANDARD INDEXES）新增矽力-KY（6415），剔除潤泰全（2915）。

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全球小型指數成分股（MSCI GLOBAL SMALL CAP INDEXES）中，新增凌華（6166）、華擎（3515）、嘉晶（3016）、茂林-KY（4935）、金像電（2368）、和潤（6592）、宜鼎（5289）、敦南（5305）、帆宣（6196）、合一（4743）、潤泰全（2915）、泰山（1218）。剔除英利-KY（2239）、恒耀（8349）、矽力-KY（6415）。

其中，矽力-KY（6415）由全球小型指數成分股轉列全球標準型指數成分股，潤泰全（2915）則是由全球標準型指數成分股轉列小型指數成分股。

MSCI分別在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。本次調整將於5月29日盤後生效。