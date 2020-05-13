　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

MSCI調整結果出爐！矽力-KY增列全球標準指數　潤泰全轉小型指數

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ MSCI 。（圖／路透社）

▲ MSCI公布5月半年度調整結果 。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

明晟（MSCI）今（13）日凌晨公布最新半年度調整結果，台股在全球標準型指數成分股新增矽力-KY（6415）1檔，刪除潤泰全（2915）1檔。全球小型指數成分股新增凌華（6166）、世芯-KY （3661）等13檔，剔出英利-KY（2239）等3檔 ，相關調整將於5月29日盤後生效。

本次MSCI世界指數新增62檔，刪除93檔；按公司總市值計算，MSCI全球指數增幅最大的三個個股是Zoom Video （美國）、Keurig Dr Pepper（美國）和Liberty Broadband（美國）。而台股在全球標準型指數成分股（MSCI GLOBAL STANDARD INDEXES）新增矽力-KY（6415），剔除潤泰全（2915）。

請繼續往下閱讀...

全球小型指數成分股（MSCI GLOBAL SMALL CAP INDEXES）中，新增凌華（6166）、華擎（3515）、嘉晶（3016）、茂林-KY（4935）、金像電（2368）、和潤（6592）、宜鼎（5289）、敦南（5305）、帆宣（6196）、合一（4743）、潤泰全（2915）、泰山（1218）。剔除英利-KY（2239）、恒耀（8349）、矽力-KY（6415）。

其中，矽力-KY（6415）由全球小型指數成分股轉列全球標準型指數成分股，潤泰全（2915）則是由全球標準型指數成分股轉列小型指數成分股。

MSCI分別在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。本次調整將於5月29日盤後生效。

ET快訊
雞排妹親揭「過夜砲友男身分」！認了同居2年
徒手勒殺女友！鋸分7塊扔草叢「給狗啃」　狠男二審再逃死
獨／高市議員開車肇禍騎士不治　目擊者還原真相：車開很快還闖紅
台中牙醫遭砍亡凶嫌逃死！遺孀悲痛陳情總統　蔡英文親筆回信了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

盛弘決議配發股票股利0.5元　首季每股稅後虧損0.38元

酷碰券準備改名中　沈榮津改口振興券「感覺卡速西」

新台幣開盤貶值1分　以29.93元兌1美元開出

鴻海給力撐盤！台股不畏美股跌逾2%　早盤小跌10點

美股道瓊下跌457點　台指期開盤跌82點

影／名人防疫大作戰／科技部長陳良基分享防疫小撇步　

金寶美女主管照曝光！駙馬爺LINE洩漏不正常關係　女主角回應了

MSCI調整結果出爐！矽力-KY增列全球標準指數　潤泰全轉小型指數

台灣「神秘鞋王」驚傳裁員3萬人　年產值1500億沒人知！買2戶帝寶才曝光

影／名人防疫大作戰／科技部長陳良基：六路並進　打造防疫科技國家隊

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

趙孟姿懷孕6月怨「老公不讓吃速食」　許孟哲喊冤：擔心她胃食道逆流...超暖！

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

吳亦凡現身《創造營》同框鹿晗、黃子韜　網友驚：活久見系列！！

超扯賓士！國道內線逆向狂飆4km　遭拖吊車攔...駕駛：一時恍神才違規

盛弘決議配發股票股利0.5元　首季每股稅後虧損0.38元

酷碰券準備改名中　沈榮津改口振興券「感覺卡速西」

新台幣開盤貶值1分　以29.93元兌1美元開出

鴻海給力撐盤！台股不畏美股跌逾2%　早盤小跌10點

美股道瓊下跌457點　台指期開盤跌82點

影／名人防疫大作戰／科技部長陳良基分享防疫小撇步　

金寶美女主管照曝光！駙馬爺LINE洩漏不正常關係　女主角回應了

MSCI調整結果出爐！矽力-KY增列全球標準指數　潤泰全轉小型指數

台灣「神秘鞋王」驚傳裁員3萬人　年產值1500億沒人知！買2戶帝寶才曝光

影／名人防疫大作戰／科技部長陳良基：六路並進　打造防疫科技國家隊

瘦身必看！「黃金時間」運動燃脂效果好，大部分的人都不知

片鴨皮脆肉汁多！台中排隊烤鴨老店　炒鴨夠味、加辣更過癮

LIVE／勞工紓困貸款加碼！龔明鑫率財經部會首長談「融資協助突破5000億」

花蓮老饕級西瓜搬上螢幕！電視購物500顆不到30分鐘賣光光

台東女超商購遊戲點數　警獲報趕來「面對面溝通」成功阻受騙

跨出大台北與台中地區！31冰淇淋前進新竹　落腳遠東巨城

棺材下葬前…死者「突揮手」輕摸玻璃窗！網友嚇歪瘋傳「活埋」陰謀論

雞排妹「砲友宣言」被起底！　遭男友掐脖施暴…11任精彩情史曝光

EXO燦烈暖舉曝光！「默默買下攤販80萬元鯛魚燒」　網誇：善良天使

新北解封室外不用戴口罩？　侯友宜最快本週五宣布

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

財經熱門新聞

驚聞女婿與女高管過從甚密　許勝雄怒拔駙馬爺

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

許勝雄遭多重打擊　駙馬爺緋聞曝光才知女兒藏祕密

庫克勒令製鞋「蘋果化」　寶成後再傳鞋王裁員3萬人

超過54萬人申辦10萬紓困貸款　勞動部長：再加碼30萬名額

經濟愈病、央行愈猛！　謝金河感嘆：水淹股市算總帳

防疫紅利真的來了　世界頂級大廠主動提投資台灣

54萬人搶辦！勞工紓困貸款10萬元申辦數突破預定名額　勞動部：已近25萬人申貸成功

台積電董事會通過：今年Q1現金股利2.5元

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　

影／名人防疫大作戰／勞動部長許銘春：1955紓困專線24小時服務

劍麟Q1營收年減13.55%　EPS 0.85元年衰退近5成

五電信13日下午4點全台災防告警訊息測試

鴻海決議配發現金股利4.2元　創辦人郭台銘可望進帳56億元股利

更多熱門

相關新聞

影／台股表現亮眼　財經專家教你不看盤投資術

影／台股表現亮眼　財經專家教你不看盤投資術

新冠肺炎影響全球經濟，不過台股表現亮眼，且本周台股上市櫃公司4月營收完全公布，在《雲端最有錢》節目中，財經專家也對於後市提出分析看法，另外也教投資人該如何從營收中抓出下半年績優成長股。

經濟復甦泡沫化？　高盛警告：標普500未來三個月內將跌近20％

經濟復甦泡沫化？　高盛警告：標普500未來三個月內將跌近20％

台股收盤重挫133點！蘋概三王齊跌2%　指數跌破10900點

台股收盤重挫133點！蘋概三王齊跌2%　指數跌破10900點

經濟愈病、央行愈猛！　謝金河感嘆：水淹股市算總帳

經濟愈病、央行愈猛！　謝金河感嘆：水淹股市算總帳

台股布局留意6、9月等2大關鍵時點

台股布局留意6、9月等2大關鍵時點

關鍵字：

台股股市股票MSCI

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

雞排妹深夜「帶新歡男回家過夜」全被拍！

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

男被疑確診「3小時火化」　採檢出爐竟陰性

謝和弦勒戒前「絕望留遺言」：前妻狠心設計我！

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

賴弘國2點讓阿嬌心死！

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

好市多解禁　12字公告讓千人暴動

即／今年首颱黃蜂生成！日預估路徑轉彎

正妹挑戰24耐環島！萬人暴動：帶我走

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

看護「悶臉、坐胸」殘殺老太太　假善心幫辦後事

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

更多

最夯影音

更多
招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！
叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面