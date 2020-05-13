川普馬斯克推特發揮情誼　特斯拉獲「總統點頭」強硬復工

▲特斯拉不甩地方政府命令，12日被拍到大批私家車停進員工停車場。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉執行長伊隆馬斯克日前槓上加州地方政府，表示工廠若不復工就搬離加州；對此，商人起家的總統川普帶頭打臉下屬，要求加州阿拉米達郡讓特斯拉跟進解封，重啟工廠運轉。

川普於美東時間周二（12日）在推特上寫道，「加州應該要讓特斯拉和馬斯克啟動工廠，就是現在。這件事可以快又安全地完成！」

馬斯克（Elon Musk）前一天公然抵抗阿拉米達郡（Alameda Country）的行政命令，表示工廠就要復工，而若有人會因此被抓，「來抓我啊」。當看到總統支持自己的反抗行為後，馬斯克也在推特上「友好回應」，「感謝你」！而特斯拉股價在消息一出後，應聲上漲1.1％，不過收盤轉跌收0.23％。

▲▼員工復工，部分人被拍到摘除口罩。（圖／路透）

事實上於11日傍晚，阿拉米達郡的衛生官員就已經指出，他們注意到特斯拉已有人員出入工作，但人數比政府在疫情期間所允許的規模還要多上許多。他們通知特斯拉在沒有郡許可的情況下，不得運作工廠，但顯然小政府管不了馬斯克，還被揚言提告。

路透社拍攝的照片透露，特斯拉在阿拉米達郡弗里蒙特（Fremont）的工廠，原本員工停車場8日還堆積著厚沙，12日已經停滿了轎車，也有許多卡車出入。記者看見現場約12名員工，只有部分戴著口罩。