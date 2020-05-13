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台灣「神秘鞋王」驚傳裁員3萬人　年產值1500億沒人知！買2戶帝寶才曝光

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宏福深耕越南17年，在當地也善盡社會責任，每年都安排罕病兒童來台就醫。（右4：張聰淵）（圖／翻攝自網路）

▲宏福深耕越南17年，在當地也善盡社會責任，每年都安排罕病兒童來台就醫。（右4：張聰淵）（圖／翻攝自網路）

圖、文／CTWANT

台灣製鞋業在全球共有3000家鞋廠，每3雙鞋就有1雙是台商製造，今年以來，製鞋業受到新冠疫情影響，品牌大廠砍單逾8成，製鞋業龍頭「寶成」日前也傳出放無薪假。此外，根據本刊掌握的獨家消息，鮮為人知的全球第二大鞋廠──宏福實業（宏福），驚傳要裁員3萬人。

本刊記者多次聯繫宏福的在台部門，均無人回應。一名知情人士說，「鞋廠和品牌商都有明文協議不得對外發言，非常嚴格。」

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台灣製鞋業聞名全球，每3雙鞋就有1雙出自台商企業代工製造。（圖／翻攝自網書）

▲台灣製鞋業聞名全球，每3雙鞋就有1雙出自台商企業代工製造。（圖／翻攝自網書）

一名製鞋業者透露，目前製鞋毛利僅約8％，「台灣鞋業現正面臨的頭號威脅，除了疫情，另一個不可說的祕密就是『NIKE生產蘋果化』，蘋果CEO庫克2016年升格為NIKE首席獨立董事後，近年曾在會議中拋出震撼彈，質疑『為何手機代工製造毛利率可壓到3％以下，鞋子代工製造卻有8％？』這無異成為製鞋業營運的一大挑戰。」

庫克身兼蘋果CEO與NIKE首席獨立董事，一手掌握全球手機及運動鞋產業脈動。（圖／報系資料庫）

▲庫克身兼蘋果CEO與NIKE首席獨立董事，一手掌握全球手機及運動鞋產業脈動。（圖／報系資料庫）

「現在NIKE一堆高層來自微軟和蘋果，順勢把科技業的經營模式帶入製鞋業。不過，手機單一規格一次可量產1000萬支，而鞋子尺寸多，不同尺寸都要調校換模組，產業環境不同無法相比，因此業界還是會據理力爭，盡量維持毛利。」該製鞋業者解釋。

受新冠肺炎影響，全球消費力大減，運動鞋品牌商砍單8成，製鞋龍頭寶成執行長蔡佩君因而拍板宣布放無薪假因應。

▲受新冠肺炎影響，全球消費力大減，運動鞋品牌商砍單8成，製鞋龍頭寶成執行長蔡佩君因而拍板宣布放無薪假因應。

製鞋業者感嘆，這1、2年製鞋業變化巨大，除了集體擔憂「NIKE生產蘋果化」，還有愈來愈多品牌商直接向供應商叫料，再到鞋廠生產，「在品牌商的嚴格監管下，成本完全透明，只剩代工費可賺，毫無拉高毛利的可能。」

庫克擔任NIKE董事後，意圖將NIKE生產蘋果化，讓台灣鞋業「皮皮挫」，加上近期疫情衝擊，據傳「神祕鞋王」張聰淵領軍的宏福將大幅裁員因應。（圖／報系資料庫）

▲庫克擔任NIKE董事後，意圖將NIKE生產蘋果化，讓台灣鞋業「皮皮挫」，加上近期疫情衝擊，據傳「神祕鞋王」張聰淵領軍的宏福將大幅裁員因應。（圖／報系資料庫）

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1999年宏福在大陸廣東省中山市成立企業總部，現已轉型為研發基地。（圖／翻攝自宏福鞋業集團臉書）

▲1999年宏福在大陸廣東省中山市成立企業總部，現已轉型為研發基地。（圖／翻攝自宏福鞋業集團臉書）

擁有「製鞋王國」美名的台灣，自新冠疫情爆發以來，品牌大廠砍單逾8成，連龍頭寶成也傳出將關閉越南廠及3000名員工放無薪假。此外，人稱「神祕鞋王」張聰淵領軍的「宏福實業」，更傳出越南廠將裁員3萬人。

宏福實業是全球第二大鞋廠，更是加硫鞋（以「加硫蒸氣技術」提高牢固度的鞋，如帆布鞋）第一大鞋廠，旗下包括「頂倢行」、「良興鞋業」、「得協鞋業」等多家公司，全球擁有15萬名大軍，長期替NIKE與CONVERSE等品牌代工，年產量超過1.6億雙鞋，產值1500多億元。

宏福為全球加硫鞋代工產量第一大鞋業集團，時下年輕人最愛的CONVERSE帆布鞋，就是宏福主要的代工商品之一。（圖／翻攝自宏福鞋業集團臉書）

▲宏福為全球加硫鞋代工產量第一大鞋業集團，時下年輕人最愛的CONVERSE帆布鞋，就是宏福主要的代工商品之一。（圖／翻攝自宏福鞋業集團臉書）

原本宏福由於未上市而「默默無名」，直到6年前，在台北市豪宅「帝寶」降價求售的新聞中，宏福董事長張聰淵成為「買家」，宏福才意外躍上新聞版面。

低調的宏福董事長張聰淵，2014年因買下2戶知名豪宅帝寶，難得躍上新聞版面。（圖／報系資料庫）

▲低調的宏福董事長張聰淵，2014年因買下2戶知名豪宅帝寶，難得躍上新聞版面。（圖／報系資料庫）

73歲的張聰淵被業界封為「神祕鞋王」，一點都不誇張。5月8日，本刊記者實地走訪宏福所在的雲林縣（雲林縣為台灣製鞋重鎮），詢問斗六火車站附近十多家傳統老店，得到的答案都是「這邊做鞋的很多，但沒聽過『宏福』。」就連雲林縣政府建管處與商業司等單位，給的答案也只是「有印象但不清楚。」

頂倢行在雲林縣斗六市長安里設立的辦公室，目前負責採購業務。（圖／黃威彬攝）

▲頂倢行在雲林縣斗六市長安里設立的辦公室，目前負責採購業務。（圖／黃威彬攝）

本刊記者接著直驅宏福的登記地址「雲林科技工業園區長安里」，終於在省道旁一棟廠辦平房，找到「頂倢行」的招牌。本刊記者直接入內拜訪，只見辦公室裡約有十個人，屬於採購單位，主管因疫情滯留大陸，員工不願多談。

對門的陳姓阿嬤說：「我出嫁前，這家公司就有了。他們原本是在雲林縣莿桐鄉，後來才在這裡設辦公室。」「張聰淵大概70多歲，很有親和力，也很熱心公益，他只要知道誰有困難，都會出手幫忙。」

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