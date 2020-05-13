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挺台加入WHO、狠酸中國大使！紐西蘭外長：「一點都不後悔」

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▲紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）表示，不會擔心中國做出報復行為。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）於5日公開支持台灣加入世界衛生組織（WHO），7日甚至以「要聽主人的話」回應中國大使的一中原則聲明。他12日透露，「一點都不後悔」自己的發言，由於已經得到中國外交部長王毅的個人保證，所以也不擔心北京報復。

綜合《紐西蘭國際廣播電台》（RNZ）、Stuff報導，彼得斯12日談及「力挺台加入WHO」引發北京不滿一事時表示，他已經獲得王毅的個人保證，稱中國不會針對這類議題做出報復或外交反彈，「當我得到中國最高層級的保證時，我相信他們。真正的友誼建立在平等之上，在這段友誼之中，也建立在『不同意』的能力之上。」

▲▼ 紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）。（圖／達志影像／美聯社）

▲彼得斯（Winston Peters）公開支持台灣加入WHO，引發熱議。（圖／達志影像／美聯社）

彼得斯先前公開支持台灣加入WHO，以「要聽主人的話」回應中國大使的一中原則聲明。他12日也說，「我一點都不後悔，因為每個大使都應該聽從主人的話。他們應該聽從給予指示的人，而這些指示來自政府以及部長本人。」

彼得斯強調，全球面臨新冠肺炎威脅之際，紐西蘭對於鄰國與「人性」負有責任，「我們必須為自己挺身而出……為了尋找協助國際與地方對抗新冠肺炎的範例，非常謹慎觀察世界各地的情況以後，台灣一直是個傑出的社會。」他說，紐西蘭支持台灣下周以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）會議。

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲中國外交部發言人趙立堅對於紐西蘭的言論表示強烈不滿。（圖／路透社）

中國外交部發言人趙立堅（Zhao Lijian）先前對於彼得斯的言論表達「強烈不滿」，「中國呼籲紐西蘭嚴格遵守一中原則，立即停止發表關於台灣的錯誤言論。」他11日又在記者會上說，中方「強烈反對」紐西蘭的立場，「我們希望紐西蘭特定人士停止散布謠言、製造問題，努力加強而非破壞雙邊的互信與合作關係。」

►紐西蘭外長再次力挺台灣加入WHO　回酸中國大使「要聽主人的話」

►紐西蘭外長公開發聲！自稱30年來都「力挺台灣加入WHO」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

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