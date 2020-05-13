成功防疫闖出名號！　世界頂級大廠主動提投資台灣

圖、文／鏡週刊

總統蔡英文520將展開第2個任期，上週五她宣布邀請蘇貞昌續任行政院長，盛讚蘇是她下一個任期擘畫台灣的最佳執行者，並下達「度過疫情、振興經濟、照顧人民、深化改革、均衡建設」等5大任務，要蘇揆再次與她攜手衝衝衝。對此，蘇貞昌表示，他深感任重道遠，將一本初衷，全力以赴。

▲政務委員龔明鑫（中）本月5日在紓困振興記者會中透露已有國際大廠洽談新合作計畫。（圖／鏡週刊提供，下同）



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台灣防疫成效讓全世界刮目相看，也為下一階段振興經濟帶來活水。政務委員龔明鑫本月5日在紓困記者會上透露，今年第1季外商直接投資（FDI）達到新台幣726億元，比去年同期成長136％，「現在因為新冠肺炎的關係，很多的國際大廠也跟我們開始談新的合作計畫或研發。」

由於國內防疫成效領先全球，疫情落底後，台灣更成為各國投資的熱點。本刊調查，近期至少就有2大國際知名科技大廠，向我政府高層表達有意擴大在台投資。其中一家大廠在該領域位居全球領頭地位，近年已進駐台灣，4月底該大廠副總裁更主動透過視訊與政院高層聯繫，決定設立工作小組進行投資事宜。

據了解，該大廠副總裁不但在視訊會議對台灣的防疫成效大為讚賞，也當場表示該公司原規劃到亞洲其他國家的投資計畫，可能受疫情影響，有意轉向擴大在台投資，會議結束後，政府已成立工作小組，擬定工作備忘錄，以協助排除投資障礙。

至於另一家大廠也是已來台投資的世界知名高科技品牌，近期同樣主動和我政府高層洽談在台擴大投資規模、擴建新廠區的可能性。



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