駙馬爺與女主管「私密LINE」對話流出！　金寶老董震怒拔官

圖、文／鏡週刊

上週四（5月7日），創立47年的金寶集團高層人事大地震，沈軾榮無預警閃辭金寶總經理，由於他是金寶董事長許勝雄的大女婿，擔任總經理長達12年，加上76歲的許勝雄再上前線兼任總經理，引起市場議論紛紛。

本刊接獲爆料，沈軾榮早在去年底就和許勝雄大女兒許詠絮在國外離婚，卻未告知長輩，而且LINE訊息顯示他和公司女主管關係匪淺，並對金寶有其他想法，讓已經多年不管事的許勝雄大為震驚，只好出手善後。

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▲向來充分授權的許勝雄多年來已經淡出金寶管理，但他上週二卻召開臨時董事會，並罕見到位於深坑的金寶總部召開主管會議。（圖／鏡週刊提供，下同）

上週四（5月7日），老牌上市公司金寶電子突然在公開資訊觀測站上公告，董事及總經理沈軾榮基於健康及減少工作負荷因素辭任，新任總經理由董事長許勝雄兼任。這則公告看似輕描淡寫，卻早在金寶集團內部掀起驚濤駭浪，因為沈軾榮不是閃辭，而是被岳父許勝雄拉下台。

本刊接獲多名金寶員工爆料，向來充分授權的許勝雄多年來已經淡出金寶管理，由2008年接任總經理的大女婿沈軾榮全權打理，但許勝雄上週二卻召開臨時董事會，並罕見地到新北深坑的金寶總部召開主管會議。

知情人士透露，董事會通知是說要討論人事案，等人到齊後，許勝雄卻沉重道歉，表示他還要再考慮幾天，等有決定會告訴大家，在場董事們一頭霧水，根本不知發生何事。

黯然結束臨時董事會，許勝雄趕到金寶總部，一進公司就指示「因CEO（總經理沈軾榮）與CMO（行銷長潘修玉）請假中，所有會議取消，也請勿提供公司資料給他們。」並下令關上大門、管制進出，不讓2人進入。

許勝雄隨即召開長達3小時的主管會議，丟出一個震撼彈，他先起身鞠躬致歉，對發生此事表示遺憾。「許董主要希望了解各事業群的發展狀態，並向主管表達CMO和CEO將去職，他手上握有2人LINE對話紀錄，證明雙方並非一般正常男女之間的關係。」與會人士說許勝雄整場會議眉頭深鎖、語帶哽咽，顯然深受打擊，令人很不捨。

「許董最在意的是不可以在公司裡面亂搞關係，依金寶過去以來的文化，只要辦公室戀情公開，男女雙方不是離職，就是調離原單位。」金仁寶集團高層表示，許勝雄向來認為「一個事業的負責人，必須扮演舵手、導師、先知與仲裁者的角色，帶領著同仁們規劃未來的願景與目標，妥為調配資源的使用並協調各單位的腳步，排除部門間的衝突，沈軾榮和潘修玉的關係顯然讓許勝雄不滿。」這樁緋聞疑雲在金寶內部炸開，但知情人士爆料，這只是沈軾榮下台的原因之一，背後其實還有關公司經營。

「沈軾榮早在去年10月就和許勝雄長女許詠絮在國外辦妥離婚，但台灣還沒辦理，許詠絮可能怕父母難過，又考慮到小孩，所以許勝雄夫妻被蒙在鼓裡不知情，此次是因為沈軾榮的LINE對話紀錄被發現不僅和潘修玉過從甚密，甚至對金寶還有其他想法。」知情人士透露這才是讓許勝雄寒心的主因。

根據公開資訊觀測站的最新統計資料顯示，金寶的最大股東為仁寶電腦旗下的鵬寶科技，持股2.3萬多張，沈軾榮持有2.1萬多張排名第二，許勝雄持股1.3萬多張落居第三。

一位金仁寶高層表示：「我們知道他（沈軾榮）陸續有在買股，以前許董覺得他是自己人不擔心，現在既然離婚就不一樣了。許董家族加上仁寶和相關人持有金寶15％到20％股權，我不認為沈軾榮有財力跟金仁寶集團拚，除非他能說動鴻海或廣達集團幫他。」

上週四（5月7日），老牌上市公司金寶電子突然公告，董事及總經理沈軾榮基於健康及減少工作負荷因素辭任，新任總經理由董事長許勝雄兼任。但本刊接獲爆料，許勝雄上週的主管會議上激動的丟出一個震撼彈，似乎深受打擊。

本刊接獲多名金寶員工爆料，向來充分授權的許勝雄多年來已經淡出金寶管理，由2008年接任總經理的大女婿沈軾榮全權打理，但許勝雄上週二卻召開臨時董事會，並罕見地到新北深坑的金寶總部召開主管會議。

長達3小時的主管會議，許勝雄丟出一個震撼彈，他先起身鞠躬致歉，對發生此事表示遺憾。「許董主要希望了解各事業群的發展狀態，並向主管表達CMO和CEO將去職，他手上握有2人LINE對話紀錄，證明雙方並非一般正常男女之間的關係。」與會人士說許勝雄整場會議眉頭深鎖、語帶哽咽，顯然深受打擊，令人很不捨。

「許董最在意的是不可以在公司裡面亂搞關係，依金寶過去以來的文化，只要辦公室戀情公開，男女雙方不是離職，就是調離原單位。」金仁寶集團高層表示，許勝雄向來認為「一個事業的負責人，必須扮演舵手、導師、先知與仲裁者的角色，帶領著同仁們規劃未來的願景與目標，妥為調配資源的使用並協調各單位的腳步，排除部門間的衝突，沈軾榮和潘修玉的關係顯然讓許勝雄不滿。」

這樁緋聞疑雲在金寶內部炸開，但知情人士爆料，這只是沈軾榮下台的原因之一，背後其實還有關公司經營。「沈軾榮早在去年10月就和許勝雄長女許詠絮在國外辦妥離婚，但台灣還沒辦理，許詠絮可能怕父母難過，又考慮到小孩，所以許勝雄夫妻被蒙在鼓裡不知情，此次是因為沈軾榮的LINE對話紀錄被發現不僅和潘修玉過從甚密，甚至對金寶還有其他想法。」知情人士透露這才是讓許勝雄寒心的主因。



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