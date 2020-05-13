　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

荷蘭海岸突釀「雪崩式泡沫海水」溺斃5衝浪好手　救生隊員黏滿灰褐色液體

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼荷蘭海岸突釀「雪崩式泡沫海水」溺斃5衝浪好手　救生隊員黏滿灰褐色液體。（圖／翻攝推特「MercedesGovers」）

▲海岸邊布滿泡沫化海水，濁白的液體像雪景。（圖／翻攝推特「MercedesGovers」）

記者張靖榕／綜合外電報導

荷蘭海灘在疫情期間關閉，但允許衝浪客在保持5英呎的距離下繼續享受樂趣，到海牙衝浪、身體健康的衝浪客，卻在周一（11日）遭遇惡劣天氣引起的「泡沫化海水」，導致5名好手溺斃。下水救援的隊伍，全身則布滿彷彿土石流的黏糊液體。

綜合外電報導，海牙市長瑞米克斯（Johan Remkes）12日證實，斯赫弗寧恩（Scheveningen）地區的海灘，發生衝浪客溺斃事件，死者年齡介於22歲到38歲間，他們體格良好，當中還有救生教練和經驗老到的衝浪客。他指出5名死者中，一名22歲的男性來自另一個城市代爾夫特（Delft），另外24歲、30歲及38歲的死者皆為海牙本地人，警方還發現一名來自代爾夫特的23歲男性，但尚未救回其遺體。

瑞米克斯向當地社群表達哀悼之意，並表示「水能載舟亦能覆舟」，但年輕生命的殞落及許多家庭朋友都經歷這份殘酷的痛苦。不過他和警方都不願透露造成海岸危險現象的原因，僅說一切待該區的緊急服務管理部門公布。

據目擊者轉述，10名衝浪好手，於11日下午分別抵達該地區，下水時其中一組為6個人、一組為3個人，另外則是1個人獨自前往。接著海象開始轉變，岸邊突然冒出「泡沫化的海水」，有人看見衝浪客遇難便趕緊通知警方。

警方於當晚就出7人，其中2人上岸時已經死亡；隔天上午天一亮，警方再次出動，尋獲另外2人，並在海面上發現另外1人的遺體，但尚未能救回。

ET快訊
台中牙醫遭砍亡凶嫌逃死！遺孀悲痛陳情總統　蔡英文親筆回信了
《棒棒堂》「小陳冠希」趁機硬上兄弟女友！　王大陸正宮遭強吻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美議員強勢提「COVID-19問責法」　授權川普制裁中國、凍結資產

挺台加入WHO、狠酸中國大使！紐西蘭外長：「一點都不後悔」

川普馬斯克推特發揮情誼　特斯拉獲「總統點頭」強硬復工

美國安顧問指病毒來自武漢　間接證據：實驗室或「恐怖骯髒」的濕貨市場流出

美國若太快解禁「釀更多死亡與經濟損失」　佛奇警告：面臨嚴重後果

白宮內部報告曝光！打臉川普復工大計：疫情已「迅速蔓延全國」

荷蘭海岸突釀「雪崩式泡沫海水」溺斃5衝浪好手　救生隊員黏滿灰褐色液體

美眾院外委會再挺台灣加入WHA　助「盟友」重返WHO觀察員：北京是惡霸

口罩國家隊進白宮！川普女婿戴「台灣捐贈」口罩　官員臉上全是MIT

美股3大指跌破1.8％！道瓊下挫457點「吐回漲幅」　市場憂重啟經濟成效差

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

吳亦凡現身《創造營》同框鹿晗、黃子韜　網友驚：活久見系列！！

趙孟姿懷孕6月怨「老公不讓吃速食」　許孟哲喊冤：擔心她胃食道逆流...超暖！

《DD52》女團「內定說」殘酷舞台逼哭陳漢典　楊丞琳鼻酸：看不下去了，這個賽制太慘了！

美議員強勢提「COVID-19問責法」　授權川普制裁中國、凍結資產

挺台加入WHO、狠酸中國大使！紐西蘭外長：「一點都不後悔」

川普馬斯克推特發揮情誼　特斯拉獲「總統點頭」強硬復工

美國安顧問指病毒來自武漢　間接證據：實驗室或「恐怖骯髒」的濕貨市場流出

美國若太快解禁「釀更多死亡與經濟損失」　佛奇警告：面臨嚴重後果

白宮內部報告曝光！打臉川普復工大計：疫情已「迅速蔓延全國」

荷蘭海岸突釀「雪崩式泡沫海水」溺斃5衝浪好手　救生隊員黏滿灰褐色液體

美眾院外委會再挺台灣加入WHA　助「盟友」重返WHO觀察員：北京是惡霸

口罩國家隊進白宮！川普女婿戴「台灣捐贈」口罩　官員臉上全是MIT

美股3大指跌破1.8％！道瓊下挫457點「吐回漲幅」　市場憂重啟經濟成效差

酷碰券準備改名中　沈榮津改口振興券「感覺卡速西」

颱風黃蜂拐彎周日最接近台灣！　專家示警：「2地區」要小心

獨／高市議員開車肇禍騎士不治　目擊者：他當時真的開得很快

台東卑南溪口1男子失足落海　海巡警消徹夜搜救未尋獲

10年前消失的完全比賽　前兄弟洋投賈拉拉加討公道

傻戴17年綠帽！兒子和「8年摯友」有父子臉　男星驗DNA崩潰哭到發抖：不是我兒子

發現繳費網BUG！　26歲男偷用別人帳號「繳房貸」

美議員強勢提「COVID-19問責法」　授權川普制裁中國、凍結資產

刺激疫情後經濟　航空業者力推「金門玩透透」行程

加拿大決定送還中國大熊貓！比協議提前2年...「竹子問題」成關鍵

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

國際熱門新聞

亞庇百貨重啟　皮件長滿「白黃菌斑」

荷蘭衝浪好手遇「泡沫化海水」5溺斃

美報告：WHO排除台灣造成致命後果

全球29萬死！佛奇警告：美國疫情失控

白宮官員戴口罩　臉上全是「MIT」

百人拍裸照　名攝影師：記錄獨特的時刻

首爾派8000警力　全力追蹤梨泰院2000失聯者

印尼名譽殺人案　2兄長謀殺親妹

英國火車售票員被吐口水　2周新冠肺炎慘死

英鐵路員工遭吐口水染疫亡！男乘客「惡意攻擊」致命

道瓊重跌457點！　市場憂重啟經濟成效差

日本人最愛台灣什麼？冠軍曝光網傻眼

美眾院外委會再挺台灣加入WHA　批北京是惡霸

阿富汗一日爆2起恐攻　至少37人死亡

更多熱門

相關新聞

衝浪客被咬住右腿　揍鯊魚逃生

衝浪客被咬住右腿　揍鯊魚逃生

法籍背包客納卡斯（Dylan Nacass）在澳洲貝爾斯海灘（Bells Beach）衝浪，後方突然出現一隻大鯊魚，危急時刻，他轉身揍了鯊魚兩拳，並在其他衝浪客幫助下，驚險逃生，僅在腿部留有傷口。

北市9日驚見2浮屍　男死者確定投水輕生

北市9日驚見2浮屍　男死者確定投水輕生

北加州鯊魚攻擊　26歲衝浪客當場死亡

北加州鯊魚攻擊　26歲衝浪客當場死亡

宜蘭一婦人跳港溺斃　警正調查為何尋短

宜蘭一婦人跳港溺斃　警正調查為何尋短

紐時：中國扣荷蘭「醫療援助」威脅

紐時：中國扣荷蘭「醫療援助」威脅

關鍵字：

荷蘭海牙衝浪溺斃

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

雞排妹深夜「帶新歡男回家過夜」全被拍！

男被疑確診「3小時火化」　採檢出爐竟陰性

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

謝和弦勒戒前「絕望留遺言」：前妻狠心設計我！

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

賴弘國2點讓阿嬌心死！

即／今年首颱黃蜂生成！日預估路徑轉彎

好市多解禁　12字公告讓千人暴動

看護「悶臉、坐胸」殘殺老太太　假善心幫辦後事

正妹挑戰24耐環島！萬人暴動：帶我走

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

更多

最夯影音

更多
招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！
叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面