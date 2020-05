荷蘭海岸突釀「雪崩式泡沫海水」溺斃5衝浪好手　救生隊員黏滿灰褐色液體

▲海岸邊布滿泡沫化海水,濁白的液體像雪景。(圖/翻攝推特「MercedesGovers」)

記者張靖榕/綜合外電報導

荷蘭海灘在疫情期間關閉,但允許衝浪客在保持5英呎的距離下繼續享受樂趣,到海牙衝浪、身體健康的衝浪客,卻在周一(11日)遭遇惡劣天氣引起的「泡沫化海水」,導致5名好手溺斃。下水救援的隊伍,全身則布滿彷彿土石流的黏糊液體。

綜合外電報導,海牙市長瑞米克斯(Johan Remkes)12日證實,斯赫弗寧恩(Scheveningen)地區的海灘,發生衝浪客溺斃事件,死者年齡介於22歲到38歲間,他們體格良好,當中還有救生教練和經驗老到的衝浪客。他指出5名死者中,一名22歲的男性來自另一個城市代爾夫特(Delft),另外24歲、30歲及38歲的死者皆為海牙本地人,警方還發現一名來自代爾夫特的23歲男性,但尚未救回其遺體。

