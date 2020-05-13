美眾院外委會再挺台灣加入WHA　助「盟友」重返WHO觀察員：北京是惡霸

▲美國眾院外委會再此力推台灣加入WHA。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓12日專電

世衛大會召開在即，美國國會近期挺台灣聲浪高漲。美國眾議院外委會今天推文表示，中國近期對待紐西蘭、澳洲的方式，更加暴露其做為惡霸的真面目，並重申支持台灣參與世衛。

世界衛生大會（WHA）將在18日展開，台灣迄今尚未收到邀請函。美國國會近日加大力道，接連以行動聲援台灣以觀察員身分參與WHA。參眾兩院外委會領袖8日致函55國政府，呼籲他們支持台灣國際參與；參議院11日也通過一項協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員身分的法案。

眾議院外交委員會今天再度發聲挺台。眾院外委會今早在推特（Twitter）分享紐約時報（The New York Times）11日一則報導。報導指出，紐西蘭財政、外交部長上週發聲支持台灣參與世衛，引發中國外交部發言人趙立堅批評違反「一中原則」，並表達強烈不滿及反對。

眾院外委會表示，中國政府近期對待紐西蘭、澳洲的方式，更加暴露出北京做為惡霸（bully）的真面目。眾院外委會強調：「我們與我們的盟友站在一起，並支持台灣參加世衛。」

澳洲政府近日也因為建議派遣調查人員前往中國，以便釐清2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情起源一事，引發中國報復。根據法新社報導，中國今天暫停自4家澳洲主要肉商進口牛肉；北京日前也揚言要對澳洲大麥課徵關稅。