美股3大指跌破1.8％！道瓊下挫457點「吐回漲幅」　市場憂重啟經濟成效差

▲美股周二轉跌。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普的重啟經濟喊話，遭遇各方專家及反對人士批評，美股市場風向也對解封後重啟經濟的成效產生憂慮，三大指數盤中全部大幅度轉跌，吐回部份最近強烈漲幅。

道瓊工業指數終場下跌457.21點，或1.89％，收在23764.78點；那斯達克指數下跌189.79點，或2.06％，收在9002.55點；標普500指數終場則是下跌60.2點，或2.05％，以2870.12點作收。

隨著副總統新聞秘書凱蒂米勒（Katie Miller）確診，白宮西廂辦公室已有2人染疫，使原先抗疫專業形象再度打折。「防疫三巨頭」因接觸米勒而宣布居家隔離，傳染病學權威佛奇（Anthony Fauci）先前已表示，過急重啟經濟將會招致嚴重後果，美國可能興起第二波疫情；他於美東時間12日在家接受訪問時重申，疫情還不在掌控之中，若川普執意解封，後果將會很嚴重。

全球解封走向，以及白宮專業人士的意見皆透露，疫情過後的經濟重啟將只能逐步而緩慢，無法見到經濟快速恢復起色，這對仍處在嚴重衰退的經濟體而言，各行各業的問題會很多。

投資人已在先前的科技股一頭熱中冷靜下來，臉書、蘋果和亞馬遜的跌幅都超過1％；Netflix以及Google母公司Alphabet，終場跌收超過2％。