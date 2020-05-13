遭吐口水染疫亡！　英國鐵路女員工遇男乘客「惡意攻擊」13天後不治

▲英國47歲鐵路公司員工穆吉卡（Belly Mujinga），3月遭乘客吐口水攻擊，4月病逝。（圖／翻攝自推特「Cllr Jack Davies」）

文／中央社記者戴雅真倫敦12日專電

47歲的英國鐵路公司員工穆吉卡（Belly Mujinga）3月被一名自稱染有新冠肺炎的男子吐口水，4月初染疫身亡，距離事發僅有13天。

英國廣播公司（BBC）報導，穆吉卡和另一名女同事在倫敦維多利亞車站工作時，被一名自稱感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的男子吐口水，兩人在事發幾天後感覺身體不適，結果原本就有呼吸道疾病的穆吉卡染疫身亡。

英國交通警察局表示已經展開調查，追查向兩人吐口水的男子。

3月22日事發當天，穆吉卡正在車站大廳工作。穆吉卡的丈夫表示，那名男子問他妻子在幹嘛，為什麼在車站。「她告訴他，自己正在工作，結果那人說自己感染病毒，接著朝她吐口水。」

交通和旅遊業工會（Transport Salaried Staffs Association）表示，穆吉卡在4月2日住院，並使用呼吸器，但仍在3天後不治。

他的丈夫表示，妻子住院後，兩人只有視訊通話過一次，之後就沒辦法聯絡上，他以為妻子睡了，但最後接到醫師來電，告知妻子已經過世。

▲英國政府在倫敦火車站呼籲保持社交距離、待在家中。（圖／路透）

由於英國仍在禁足，穆吉卡的葬禮僅有10名親朋好友參加，包括她的11歲女兒。工會秘書長柯特斯（Manuel Cortes）指出，穆吉卡的死凸顯一項非常嚴重的問題。「她身為脆弱的危險族群，雇主也知道她的情況，為何她在疫情期間依舊在第一線工作。」

穆吉卡的雇主GTR鐵路公司表示，對任何指控都將嚴肅看待，正在進行調查。

除了遭人吐口水這類意外之外，大眾運輸的工作人員在疫情期間確實比一般民眾面臨更高風險。

根據國家統計局（ONS）昨天公布數據，男性低技術勞工，例如建築工人和清潔工，是死於新冠肺炎的最高風險族群，死亡率是技術人員的4倍多。

其中，男性保全人員的風險最高，死亡率是一般男性的將近5倍。而男性巴士與客運司機、計程車司機等運輸業人員則是高出2倍多。

根據數據，計程車司機的死亡率約為10萬人當中36.4人，巴士與客運司機為26.4人，廚師為35.9人，銷售人員為19.8人，保全人員則為10萬人當中45.7人。根據倫敦交通局，截至4月23日共有29名員工死於武漢肺炎，其中23人為巴士司機。倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）曾指控勞方沒有提供足夠的個人防護裝置。倫敦目前規定乘客必須從後門上下車，避免與司機接觸。

令人意外的是，第一線的醫護人員，例如醫師和護理人員，死亡率並沒有比同齡、同性別的族群高。不過ONS確實發現，不論男女，社工人員的死亡率確實比從事一般工作的人要高出一些。