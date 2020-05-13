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美報告：世衛排除台灣造成國際致命後果　「政治因素損害全球衛生」

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▲▼WHO總幹事譚德塞(Tedros Adhanom)。（圖／達志影像／美聯社）

▲世衛秘書長譚德塞聲稱，無權邀請台灣參加世界衛生大會（WHA）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓12日專電

美國美中經濟暨安全檢討委員會12日發布報告，探討世衛排除台灣的後果。報告指出，世衛因政治因素排除台灣損害全球衛生，台灣資訊分享遭抑制，世衛應對又不夠即時，造成人命喪失。

美國國會授權成立的美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commission，USCC）12日以「北京的致命遊戲：疫情期間將台灣排除在世衛之外的後果」為題，發布報告探討世界衛生組織（WHO）排除台灣帶來的影響。

報告指出，當2019冠狀病毒疾病（COVID-19）年初席捲全球之際，北京透過施壓及利用其在世衛內部影響力，將台灣排除在世衛之外。面對台灣試圖進行疫情資訊交流、分享防疫經驗，世衛官員也一貫地置之不理。

報告表示，在世界忙於對抗疫情的同時，北京更透過一系列軍事演練，加大對台灣恫嚇力道，包含在年初派遣軍機飛越台灣海峽中線多達3次。

美國報告：世衛因政治因素排除台灣，造成人命喪失（圖／翻攝自推特／@USCC_GOV）

▲美中經濟暨安全檢討委員會也在推特連續發出4篇PO文提及此事。（圖／翻攝自推特／@USCC_GOV

報告指出，世衛在疫情期間排除台灣，對國際社會及台灣2300萬人民都帶來後果；截至12日，疫情蔓延全球185國家，確診總數超過400萬例並造成近29萬人死亡，這就是中國對世衛影響力，為國際社會疫情應對所帶來的致命後果。

不只如此，報告強調，台灣遭到世衛排除，也嚴重耽擱世衛會員國在疫情初期獲得即時、正確指引。

報告指出，倘若世衛1月初允許台灣衛生專家分享疫情資訊及最佳實務經驗，世界各國政府就能夠有更完整資訊，做為制定公共衛生政策的依據，全球也能更快採取更有效應對方式，對抗疫情。

報告表示，世衛抑制台灣資訊分享，自身又延遲發布防疫指引，損及世衛會員國國家安全。「因為上述過失而喪失的生命，悲痛地提醒著我們，世衛因為政治因素排除擁有世界數一數二醫療保健、疾病防治體系的台灣，是如何損害全球衛生。」（編輯：陳政一）

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