　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球29萬死！佛奇警告「美國疫情失控」　俄連10天破萬確診上升至全球第二　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼俄羅斯連10天破萬例確診，首都莫斯科疫情嚴重。（圖／路透）

▲俄羅斯連10天破萬例確診，首都莫斯科疫情嚴重。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間13日上午4點30分，全球累計423萬9872例確診、29萬390死、148萬2930例病癒。美國135萬例確診持續位居全球第一位，俄羅斯則是連續第10天單日破萬例確診，已迅速爬升至全球第二。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計135萬9319例確診、8萬1847死、23萬2733例病癒；美國國家過敏及傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci），作為防疫三巨頭的他，如今也和另外兩人一樣居家自我隔離，他告訴國會「美國疫情才沒有在掌控之中」，也再次警告若川普執意過快解封的話，會面臨更危險的情況。

俄羅斯累計23萬2243例確診、2116死，確診數字已使該國從前一日的第四位，變成現在的第二位，疫情仍在持續升溫當中。英國累計確診22萬7737例，較前一日新增超過3300例，維持在第三位，超越西班牙的22萬7436例，而兩國死亡病例相加共5萬9513例。

▲▼美國國家過敏及傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）居家自我隔離中。（圖／路透）

▲美國國家過敏及傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci），在家辦公並接受訪問。（圖／路透）

義大利累計22萬1216例確診、3萬911死，民防保護局通報國去24小時新增172死，較前一日的179死略低，但新增病例卻從744例倍增至1402例。法國累計17萬8349例確診、2萬6994死，過去24小時通報348例死亡病例，住院患者再減少689人，來到2萬1595人，已連續減少4周。

《日本放送協會》（NHK）報導，12日境內新增81例確診，累計1萬6049人染疫，加上鑽石公主號的712例確診，共1萬6761例。目前全國感染不致者來到691人，包括國內678人及鑽石公主號的13人。

巴西累計17萬3141例確診、1萬2065死；德國累計17萬3034例確診、7722死；土耳其累計14萬1475例確診、3894死；伊朗累計11萬767確診、6733死；中國累計84011例確診、4637死。

印度累計7萬4243例確診、2415死；新加坡累計2萬4671例確診、21死；印尼累計1萬4749例確診、1007死；菲律賓累計1萬1350例確診、751死；台灣累計440例確診、7死。

ET快訊
20歲男網咖暈倒身亡！被疑確診「3小時火化」　採檢竟陰性..
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美股3大指跌破1.8％！道瓊下挫457點「吐回漲幅」　市場憂重啟經濟成效差

遭吐口水染疫亡！　英國鐵路女員工遇男乘客「惡意攻擊」13天後不治

全球29萬死！佛奇警告「美國疫情失控」　俄連10天破萬確診上升至全球第二　

美報告：世衛排除台灣造成國際致命後果　「政治因素損害全球衛生」

名譽謀殺16歲少女！　印尼2兄長棍棒＋開山刀活活砍死親妹

梨泰院夜店破百人確診！首爾動員8000警力...全力追蹤2000失聯者

英國火車售票員被吐口水　2周後感染「新冠肺炎」慘死

喬裝成警察無差別攻擊　阿富汗一日爆2起恐攻...至少37人死亡

影／以為只是咳嗽！紐約「0號病人」曝沒旅遊史...出院感嘆還活著

克里姆林宮發言人也確診！俄羅斯23萬人染疫　3分之2都在莫斯科

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

吳亦凡現身《創造營》同框鹿晗、黃子韜　網友驚：活久見系列！！

賴弘國「婚變阿嬌後」首露面！　網傳有新歡…5點聲明嗆：告到死

《DD52》女團「內定說」殘酷舞台逼哭陳漢典　楊丞琳鼻酸：看不下去了，這個賽制太慘了！

趙孟姿懷孕6月怨「老公不讓吃速食」　許孟哲喊冤：擔心她胃食道逆流...超暖！

美股3大指跌破1.8％！道瓊下挫457點「吐回漲幅」　市場憂重啟經濟成效差

遭吐口水染疫亡！　英國鐵路女員工遇男乘客「惡意攻擊」13天後不治

全球29萬死！佛奇警告「美國疫情失控」　俄連10天破萬確診上升至全球第二　

美報告：世衛排除台灣造成國際致命後果　「政治因素損害全球衛生」

名譽謀殺16歲少女！　印尼2兄長棍棒＋開山刀活活砍死親妹

梨泰院夜店破百人確診！首爾動員8000警力...全力追蹤2000失聯者

英國火車售票員被吐口水　2周後感染「新冠肺炎」慘死

喬裝成警察無差別攻擊　阿富汗一日爆2起恐攻...至少37人死亡

影／以為只是咳嗽！紐約「0號病人」曝沒旅遊史...出院感嘆還活著

克里姆林宮發言人也確診！俄羅斯23萬人染疫　3分之2都在莫斯科

美股3大指跌破1.8％！道瓊下挫457點「吐回漲幅」　市場憂重啟經濟成效差

賴弘國2點讓阿嬌心死！嬌媽看穿「靠妻潛台詞」　緊守女兒財庫不讓在台置產

黃蜂颱風「5天大轉彎」　甩尾通過台灣東部海域！海警機率揭曉

遭吐口水染疫亡！　英國鐵路女員工遇男乘客「惡意攻擊」13天後不治

《蠟筆小新》扭蛋系列可愛登場！野原家睡姿各有特色、劇場版化身小畫家

母校在台灣棒球留下重要一頁　王建民不捨：完成階段性任務

北韓「新戰略武器」是新型潛艦？　發現試射潛射飛彈的跡象

北投男出捷運站遇債主遭砍　右手濺血倒地

全球29萬死！佛奇警告「美國疫情失控」　俄連10天破萬確診上升至全球第二　

萬華警爆踹短裙女！壓制在地出腳全直擊　真相還原竟是「情侶醉毆運將」

副駕伸展運動！他傻眼「野女人？」　 網一看暴力身材秒懂：好兇

國際熱門新聞

亞庇百貨重啟　皮件長滿「白黃菌斑」

英國火車售票員被吐口水　2周新冠肺炎慘死

首爾派8000警力　全力追蹤梨泰院2000失聯者

印尼名譽殺人案　2兄長謀殺親妹

百人拍裸照　名攝影師：記錄獨特的時刻

日本人最愛台灣什麼？冠軍曝光網傻眼

阿富汗一日爆2起恐攻　至少37人死亡

普丁發言人確診感染新冠肺炎

影／紐約「0號病人」回憶：以為只是咳嗽...

日本「停課副作用」　未成年小媽媽暴增

世衛「唯一會員國」反台參加WHA　華府智庫：真的難

背心妹幫愛犬洗香香　「水花透濕衣服」讓雪乳大現形

N號房24歲嫌正面照曝光！穿紅衣被押出警局

美報告：WHO排除台灣造成致命後果

更多熱門

相關新聞

英鐵路員工遭吐口水染疫亡！男乘客「惡意攻擊」致命

英鐵路員工遭吐口水染疫亡！男乘客「惡意攻擊」致命

47歲的英國鐵路公司員工穆吉卡（Belly Mujinga）3月被一名自稱染有新冠肺炎的男子吐口水，4月初染疫身亡，距離事發僅有13天。

美報告：WHO排除台灣造成致命後果

美報告：WHO排除台灣造成致命後果

故宮翻出巡撫隱匿疫情奏摺

故宮翻出巡撫隱匿疫情奏摺

首爾派8000警力　全力追蹤梨泰院2000失聯者

首爾派8000警力　全力追蹤梨泰院2000失聯者

英國火車售票員被吐口水　2周新冠肺炎慘死

英國火車售票員被吐口水　2周新冠肺炎慘死

關鍵字：

全球確診新冠肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

男被疑確診「3小時火化」　採檢出爐竟陰性

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

即／今年首颱黃蜂生成！日預估路徑轉彎

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

看護「悶臉、坐胸」殘殺老太太　假善心幫辦後事

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

亞庇百貨重啟　皮件長滿「白黃菌斑」

威力彩飆上4.6億　「4生肖」財運爆表

滴妹飲料店臉書被灌爆…客服是哥哥阿滴！

正妹挑戰24耐環島！萬人暴動：帶我走

20歲的他放棄百萬年收入…跟落魄父住進墓園生活

更多

最夯影音

更多
招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！
超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面