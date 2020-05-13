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媽媽寫紙條說「快不行了」　無業啃老男剃頭改變自己

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▲▼繭居族。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日本家裡蹲，因疫情關係開始改變自己。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者晏筱珺／綜合報導

日本社會問題越來越嚴重，不少年輕人畢業找不到工作躲在家裡，爸媽覺得丟臉也不敢說，俗成家裡蹲現象。住在千葉縣70幾歲的中田晴美小姐（匿名），與40歲左右的家裡蹲兒子同住，近期因疫情關係，幾乎沒了收入，忍不住寫了「媽媽快不行了」的紙條，沒想到兒子竟有了改變。

兒子會成為家裡蹲，是因為30歲時，在公司受到職場霸凌，精神上出了些問題，後來的10年都待在家中。如今因疫情關係，甚至給家裡蹲兒子寫了「媽媽快不行了」的紙條，打算如果自己要死了的話，乾脆將兒子也殺了。

幾天之後，起床時發現兒子寫了紙條，紙條上寫著「我會洗心革面」，兒子開始打掃房間，也把頭髮剃成光頭，用電腦查了關於「停工津貼」的事情，很感動兒子終於有所改變。

日本內閣府調查表示，半年以上都不出門的家裡蹲，15歲至39歲至少有54萬1千人，40歲至64歲則有61萬3千人，合計起來有超過100萬的家裡蹲。

根據日本NEWS POSTSEVEN報導，有不少家裡蹲，在疫情下出現了變化，因新冠肺炎的關係，導致不少家庭，經濟上出現問題，原本只是想擺爛生活的家裡蹲，也開始產生積極正向的改變。

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