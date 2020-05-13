影／名人防疫大作戰／科技部長陳良基：六路並進　打造防疫科技國家隊

記者周康玉／台北報導

科技部領軍防疫科技國家隊，提出六大面向政策方針，將上游的學研能量，結合中、下游的醫療單位，扮演催化劑。以防疫依第一道防線「檢疫」區塊來看，在科技部整合下，學研界已達成每日3000-4000採檢能量，然根據4月29日最新統計，每日採檢能量更進一步達5500件。

科技部長陳良基接受《ETtoday 新聞雲》訪問時，強調科技部在擔任防疫科技國家隊中，涉足的面向非常廣，很難細說哪個部分，但可分為六大面向：檢疫、預防、治療、社會影響（公共衛生）、創新防疫科技場域驗證、科研外交等。

▼科技部長陳良基談科技部在防疫科技國家隊的角色。（圖／記者謝婷婷攝）

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防疫科技國家隊六大面向

在檢疫方面，陳良基表示，科技部協助很多實驗室，把台灣的（研究）能量提升，從幾個醫學院開始到實驗室，現在每天將近可以到3000-4000個（檢疫）量，甚至整個提升可用「批次」來做；根據衛福部4月29日公布最新數據，更進一步提升至每日5500件。

舉例來說，科技部補助中研院楊安綏團隊，利用單株抗體（IgG）研發新冠肺炎快篩試劑，將病毒檢測縮短時間為15分鐘，目前已有多家廠商表達承接意願。

第二就是做預防，陳良基表示，包括需要做隔離、以及後續疫苗的研發，有些是純科技，有些要跟生醫做結合。「疫苗我們看到，把幾個結合，不管是原子的合成，或病毒株的檢驗，檢驗出來後，我們可以篩檢一些後續想要殺病毒，進而產生抗體...等。抗體庫也是科技部支援，有科學家在做協助。」

諸如中研院副研究員胡哲銘為薄殼中空奈米粒子的發明者，與台灣大學獸醫學系副教授陳慧文，及美國德州州立大學組成國際跨領域團隊，共同研究發明了新型奈米疫苗。

以及多年來參與科技部「台灣重要新興感染症研究計畫」，已發展中空合成仿生病毒奈米粒子疫苗技術，建構奈米疫苗核心工作平台，與國際團隊合作合成之冠狀病毒奈米粒子疫苗（MERS）並於靈長類進行確效，目前已規劃新冠病毒疫苗研發。

第三就是治療，陳良基表示，「老藥新用」比較無法發揮功能；但新藥這塊，像是小分子的合成相關等，國家隊也都準備好，「團隊整軍在那裡，就等指揮官號令說我們要打什麼仗」。

再來是社會影響和創新科技防疫場域驗證，前者是進一步和醫生合作；後者是透過扶植新創，培養業界的研發量能。科技部多年來大力扶植新創，萌芽計畫輔導之柏勝生技，已發展新冠肺炎血液抗體可攜式檢測平台，於丹麥臨床試驗之靈敏度高達90%；此外，進駐中部科學園區之瑞基海洋生技，發展的自動核酸分析儀，可簡化檢測流程，目前已被列為因應武漢肺炎申請醫療器材專案製造之核准名單。

最後是科研，透過科技外交，多方建立國外研究團隊合作。

▼科技部在防疫科技國家隊扮演的角色，下同，圖點開放大。（圖／科技部提供）