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影／名人防疫大作戰／科技部長陳良基分享防疫小撇步　

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記者周康玉／台北報導

科技部長陳良基接受《ETtoday 新聞雲》採訪時，大方分享了自己的防疫秘方，只見他拿出手中的神祕小噴霧，原來是科學園區生產的75%乾洗手，每當遇到高風險的場合，就會拿出來使用，不到10公分的小瓶身，方便攜帶。

談到個人防疫，陳良基表示，台灣公共衛生做得好，要多跟進專業的公共衛生資訊，向是勤洗手就是阻絕病毒的第一步。

陳良基說，他很注意手有沒有摸到不乾淨的東西，如果有，就趕快洗手，如果來不及，就用乾洗手。他也當場拿出自己隨身攜帶的75%乾洗手。「這是南科做的75%酒精乾洗劑。」如果這次去的（地方）可能有群聚，或是會經過一些危險的路線，當下沒辦法隨時洗手，這罐就是他的防身工具。

請繼續往下閱讀...

愛打羽球的陳良基，在防疫期間，也繼續健身。陳良基說，最近就是到公園或操場跑步，維持免疫系統的能量。

對於受到疫情影響的企業和員工，陳良基表示，這一波整個社會被影響到，所以整個部會去分工，趕快找一些解答。科技部的職責是讓往前衝刺地快一點，像這一波在數位醫療、遠距醫療等部分，科技部盡力讓這些產業往前衝。

至於產業回歸經濟部去管理，勞工問題就回到勞動部，財務金融由金管會和財政部作協助，科技部就是用科技來協助。

科技部長陳良基隨身攜帶乾洗手防疫，下同。（圖／記者謝婷婷攝）

▲財經防疫影音專題,科技部長陳良基,專訪。（圖／記者謝婷婷攝）

▲財經防疫影音專題,科技部長陳良基,專訪。（圖／記者謝婷婷攝）

▲財經防疫影音專題,科技部長陳良基,專訪。（圖／記者謝婷婷攝）

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