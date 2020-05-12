英國火車售票員被吐口水　2周後感染「新冠肺炎」慘死

▲英國疫情仍然相當嚴重，一名火車售票員被吐口水後感染新冠肺炎慘死。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

一名英國運輸受薪人員協會（TSSA）的火車售票員透露，她的同事在倫敦市中心的維多利亞車站工作時，遭人吐口水，後來就感染了新冠肺炎（COVID-19），2周後死亡。英國運輸警察對此表示，他們現在已經開始調查此事。

根據CNN報導，47歲的穆金加（Belly Mujinga）本身的健康就有一些潛在風險，她和Govia泰晤士連線鐵路公司（Govia Thameslink Railway,GTR）的同事，3月22日在候車大廳換班交接時，遭到一名市民追打、吐口水甚至對著她咳嗽，那個市民還聲稱確診新冠肺炎，2周後的4月5日穆金加就過世了。

▲穆金加本身就有潛在的健康風險，感染後很快就轉成重症過世。（圖／路透）



根據TSSA的說法，穆金加和她的同事當場就把警察召喚到現場。英國運輸警察在給CNN的一份聲明中說，他們現在已對該事件展開調查。

穆金加就和她的同事當天就懇求公司，讓她們能夠在與公眾之間有保護屏障的環境工作，但是管理層表示，他們需要有人在外面工作的人，並在剩下的輪班工作中把她們送回大廳。

工會在12日的聲明中說，這2名婦女後來都回到了外面，完成了輪班工作。「他們沒有個人防護裝備。」

根據TSSA的說法，穆金加患有潛在的呼吸系統疾病，她之前就已經做了手術，並且需要經常請假到醫院定期就診，GTR知道她的病情，即使在事件發生後，直到她的醫生在3月25日打電話給她之後，才讓她離職。

TSSA的說法指出，穆金加和她的同事在受到襲擊後的幾天，就感染了新冠肺炎，在事件發生後僅11天的4月2日，Mujinga被救護車送往Barnet醫院並戴上呼吸器。

▲TSSA披露了穆金加的故事，希望英國政府能透過一些措施降低勞工感染風險。（圖／達志影像／美聯社）



TSSA披露了穆金加的故事，是因為某些人無法在家工作，或者開始重返工作崗位，希望敦促英國政府，能夠設置一些限制措施，降低新冠病毒傳播的風險。

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