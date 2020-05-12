疫情害訂單出貨均遞延！劍麟Q1營收年減13.55%　EPS 0.85元年衰退近5成

▲劍麟台北總公司。（圖／翻攝自Google Maps）

記者楊絡懸／台北報導

汽車零配件廠「劍麟」（2228）第一季因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響部分訂單遞延出貨，首季合併營收為9.4億元，年減13.55%，稅後淨利0.64億元，稅後每股盈餘（EPS）為0.85元，較2019年同期的1.58元年減46.20%。

劍麟為全球前三大汽車安全一階（Tier1）零組件廠商重要合作供應商，雖因防疫工作影響部分訂單遞延出貨，首季合併營收為9.40億元，年減13.55%，受到中國於2月延長復工，實際工作日數減少致使產量下降及單月成本上升，首季毛利率為23.61%，較2019年同期減少2.71個百分點。

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進入第二季，劍麟4月合併營收為1.94億元，由於歐美地區車廠及系統廠受疫情停工因應，影響交通運輸及部分訂單遞延，使得4月營收月減46.29%、年減50.58%；累計1至4月合併營收11.4億元，較2019年同期減少23.09%。

劍麟進一步表示，歐美因交通運輸受阻及整體訂單出貨遞延，短期衝擊整體營收表現，但目前主要品牌車廠皆陸續於5月中上旬復工，隨著主要客戶復工後拉貨力道回溫，營收有機會落底回升。