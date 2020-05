喬裝成警察無差別攻擊　阿富汗一日爆2起恐攻...至少37人死亡

▲特種部隊在醫院外站崗。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

阿富汗首都喀布爾(Kabul)一間婦產科醫院入口處12日發生自殺炸彈攻擊,犯嫌喬裝成警察,以槍械和手榴彈進入院內無差別攻擊,造成13人死亡,其中有2名是新生兒。

據《路透社》報導,這家醫院是由從事人道救援的國際非政府組織無國界醫生 (Doctors Without Borders)所資助,院內約有100張的床位。當局出面表示,遭到槍擊而喪命的有嬰兒、嬰兒的母親和護士共13人。特種部隊接獲消息後迅速抵達現場,並封鎖醫院周圍的區域,共有100人平安從院內被救援。

