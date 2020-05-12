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喬裝成警察無差別攻擊　阿富汗一日爆2起恐攻...至少37人死亡

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▲▼阿富汗首都醫院爆槍戰。（圖／路透）

▲特種部隊在醫院外站崗。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

阿富汗首都喀布爾（Kabul）一間婦產科醫院入口處12日發生自殺炸彈攻擊，犯嫌喬裝成警察，以槍械和手榴彈進入院內無差別攻擊，造成13人死亡，其中有2名是新生兒。

據《路透社》報導，這家醫院是由從事人道救援的國際非政府組織無國界醫生 （Doctors Without Borders）所資助，院內約有100張的床位。當局出面表示，遭到槍擊而喪命的有嬰兒、嬰兒的母親和護士共13人。特種部隊接獲消息後迅速抵達現場，並封鎖醫院周圍的區域，共有100人平安從院內被救援。

此外，同日在阿富汗東部的楠格哈爾省也發生一起自殺炸彈攻擊，受到襲擊的是一名警官的葬禮，造成至少24人死亡和68人受傷，其中包含多位政客、省議員在內。

時逢美國與塔利班簽署和平協議之後，塔利班出面澄清，這兩起恐攻並非由組織內的人士所主導。

國際特赦組織批評，今日阿富汗醫院和葬禮的恐怖攻擊事件，必須喚醒這個世界意識到，阿富汗的平民一直活在恐懼當中，「嫌犯必須為這些嚴重的行為負責任」。

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