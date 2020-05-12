普丁發言人確診感染新冠肺炎　最後一次「與總統見面」時間曝光

▲俄羅斯總統普丁發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）確診新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴俄羅斯的國營通訊社俄羅斯新聞社（RIA Novosti），他確診新冠肺炎（COVID-19）陽性，現在已經住院治療。

普丁目前主要都待在莫斯科地區的一處住宅中工作，並且以視訊的方式主持會議，只有進行過少數幾次面對面的會議。佩斯科夫告訴俄羅斯媒體，他最後一次與總統見面是一個月前。

▲俄羅斯總理米舒斯金（Mikhail Mishustin）。（圖／達志影像／美聯社）

目前俄羅斯已經有3名部長級以上官員確診，其中包括仍在醫院中的總理米舒斯金（Mikhail Mishustin），文化部長柳比莫娃（Olga Lyubimova）和建築與住房部長亞庫舍夫（Vladimir Yakushev）。

▲俄羅斯文化部長柳比莫娃。（圖／翻攝自Facebook／Olga Lyubimova）

約翰•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，俄羅斯一直在努力遏制新冠病毒的爆發，但目前確診病例為23.2萬，僅次於美國與西班牙，但是俄羅斯的官方死亡病例卻相對低，據報導死亡人數超過2000，但一些批評家和專家說，這個數據肯定被低估了。

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