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未來Family／4月起禁止體罰，長時間跪坐、不給飯吃都違法

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▲▼ 。（圖／未來Family）

文 / 朱乙真

1979年瑞典立法全面禁止體罰後全球風行，到目前為止，已經有50幾個國家明令禁止體罰。日本今年4月施行禁止父母體罰兒童的修正法案，加入「零體罰」國家行列，首相安倍晉三說：「守護孩子的性命，是全體大人的責任。」

主導這項修正法案的厚生勞動省指出，日本近年發生多起虐童案，父母都以「管教」為名體罰兒童。厚生勞動省定義「體罰」為：無論父母的出發點是否為管教，只要造成孩子身體上任何痛苦或不舒適，不管動作多輕微，都是法律所禁止的體罰。

《朝日新聞》報導，修正法案中，包括「因為不聽話所以打耳光」「因為孩子偷竊他人物品而打屁股」「長時間罰坐、罰跪」「因為不寫作業而不給晚餐吃」等，都是被禁止的體罰內容。

請繼續往下閱讀...

不能體罰，該如何「管教」孩子呢？厚生勞動省認為，培養孩子的人格和才能，讓他了解社會規則的行為，謂之「管教」。比方：孩子如果要跑到馬路上，不是大聲斥責，而應該「拉著他的手保護他」；孩子欺負他人時，不是打屁股處罰他，而應該「溫柔、堅定的及時制止他」。

比日本早前一步，法國國會也在2019年7月通過禁令，禁止父母體罰孩子。法令被寫入民法，但沒有懲處方式，主要希望鼓勵父母改變教養方式。

法國兒童基金會統計，有85％的法國父母承認會體罰孩子，包括：身體處罰、言語羞辱、心理暴力。

對於禁止體罰，法國家長意見分歧。贊成者認為，父母不對孩子施暴，孩子以後就不會對別人施暴；不以為然的家長認為，小時候父母打屁股要我認錯，為什麼我現在不能打孩子的屁股？也有家長認為，這一代孩子對父母一點也不尊重，「適時的打屁股對塑造孩子的人格很重要」。

美國是少數已開發國家中，家長只要「力道合理」，就可以合法體罰孩子的國家，但包括美國小兒科醫學會等團體，都已經呼籲禁止體罰。喬治城和芝加哥大學聯合發表研究顯示，過去20多年來，會體罰子女的美國家長從46％下降到21％。

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2.高中生慣竊：爸媽對我每個同學都有意見，連老師都知道我爸媽難搞，我來警局至少有人陪我聊天

3.交出完美作業，課堂上竟一題都不會！神老師：請放手讓孩子自己完成作業、訂正錯誤

4.當父母說：「我年輕時養你，等我老了，你應當還我 」？不！父母與子女之間，沒有「債」，只有「愛」

5.只有當父母用寬容的心去接受孩子的不耐煩、憤怒、彆扭或反抗的行為時，孩子的內在才會變得更健康

▲▼ 。（圖／未來Family）
 

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