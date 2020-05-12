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未來Family／作家劉軒：透過感恩日記學習樂觀積極

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▲▼ 。（圖／未來Family）

文 /  黃啟菱

樂觀自信的正向心理，是可以後天學習的，劉軒如此肯定。而在日常生活中，最容易落實的方法，莫過於「感恩日記」，用寫的、用聊的，都有效。

劉軒近年來持續推廣「積極心理學」，強調行動，他說明，很多人所謂的「樂觀」，其實是把眼睛矇起來，像鴕鳥般，刻意不看眼前發生的事情；又或者事事只往好處想，甚至粉飾太平。但其實，真正的樂觀是積極面對人生、勇於解決問題，即便碰到危機或挑戰，做好準備之後，還是正向應對。

心理學研究發現，人都有「看見負面信息」的基本傾向，「這是我們存活能力之一，老天爺特意這樣構造我們的腦，讓人留意生存威脅，若非如此，我們早就被老虎吃掉了！」劉軒說，人會本能的偏好負面訊息，若想正向一點，需要用方法刻意練習。

請繼續往下閱讀...

他近來持續推廣的感恩日記，就是很好的練習方法。曾有心理學者研究不同的正向心理技巧，結果發現，感恩日記能夠顯著提升一個人的快樂指數，而且做愈久，效果愈好。劉軒自己也曾做了一萬多份問卷調查，結果顯示，時常表達感恩的人，有較高的生活滿意度。

感恩，聚焦在生活美好之處

劉軒指出：「簡單來說，感恩，就像你把腦袋中的聚光燈，照在比較美好的地方，會讓你覺得生活更美好。」

劉軒說，如果家中孩子還小，可以在睡前跟孩子聊聊天，請孩子回想看看，今天覺得開心的事情有哪些、印象最深的幾件事情是什麼。假如孩子一開始還不太會講，也可以用「流水帳」的方式，與孩子共同回溯今天一整天做了些什麼。

劉軒表示，大人可以從聊天的過程中發現，孩子特別記得的事情是什麼、哪一種情緒比較強烈。這不僅能讓親子關係更好，大人也能透過適時引導，「置入」感恩的概念。但，記得別扭曲事實、錯誤解讀，太刻意的話，反而會弄巧成拙。

慢慢的，這睡前的聊天時光，就能讓孩子自然而然的習慣感恩。他自己就是這麼帶一雙兒女。

內容不用多，「回想」才重要

等到孩子大一點、會寫字之後，可以試著開始請孩子寫感恩日記，甚至大人自己也能寫。有些人一聽到要寫日記，便覺得困難或麻煩。劉軒強調，寫的內容不必多，「我設計過『感恩筆記本』，本子上每天可以寫三個感恩的點，每點只能寫一行，空間不用大。」

之所以如此，一方面是要讓人沒負擔的寫；另一方面，感恩日記的重點不是寫多，而是回想，讓腦袋中的聚光燈照向值得感恩的事情。

有時，劉軒就只寫某人的名字、或者這件事的簡稱，兩、三個字就搞定。「日記就是日記，不是給別人看的，也不是要你很多年之後再回頭看。感恩日記的效果，是發生在做的過程中。」

他很鼓勵大家在睡覺前、趁大腦要重整休息時，寫感恩日記，效果特別好。每天花5分鐘，只要兩星期就會有感。做自己腦中聚光燈的主人並不難，只要願意開始就做得到。

父母的言傳身教，最是關鍵

劉軒說：「我父親挺悲觀的，他年輕時就寫《我不是教你詐》、《冷眼看人生》等書，能寫出那些故事，必然是處處看到人心陰險面。」劉軒回想，他小時候，父母每次出遠門，總會先告訴他：檔案櫃中的某處，有個信封袋，袋中有保險資料、銀行資料等，萬一父母發生意外，記得開信封。

又比方說，近期新型冠狀病毒流行，劉墉擔心家中長輩禁不起病毒考驗，「他就發e-mail給大家，說，如果有人生病，家就要進入絕對封鎖狀態，報紙啊、信啊，什麼東西都不能拿進去，避免傳遞病毒；他還大清檔案櫃，整理手稿、裝箱、運到倉庫，整天碎紙、處理不留的資料，做各式各樣『末日的沙盤推演』！」

無論是作品傳達的思惟，或日常生活的舉措，劉墉都不像是很樂觀型的人，但可以判斷他就是屬於悲觀的人嗎？劉軒認為，也不盡然。就如同劉墉筆下常提及：你不可不知真正的人性、也不能沒有該有的寬容，「我以前覺得，父親幹麼那麼悲觀，等到我自己也有家人了，才發現，這叫負責任。」

父親並未特意教劉軒正向看待世界，反倒是母親著力不少。劉媽媽在美國的大學工作，從入學部祕書一路當到主任，過程中看過很多年輕人的故事。她常跟劉軒聊，「我在聽的過程中，慢慢發現，人的一生是曲折的、多變的，一個人跌了一跤，就一蹶不振嗎？未必；考試考不好，天就塌了嗎？也未必。每個人的故事，都是一直發展中的。」這些言傳身教，劉軒至今仍覺得受益良多。

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▲▼ 。（圖／未來Family）
 

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