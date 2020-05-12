智伸科Q1獲利衰退56.2％「創5年來單季新低」　EPS腰斬剩0.88元！4月營收漸回溫

▲智伸科。（圖／翻攝自智伸科官網）

記者楊絡懸／台北報導

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科（4551）公布第一季稅後淨利7169萬元，年減56.2%，每股盈餘（EPS）0.88元，遠低於2019年同期的2元，創下2015年第二季以來單季新低。智伸科解釋，主要是新冠肺炎疫情衝擊，影響部分訂單出貨時程，不過進入第二季後，4月合併營收為4.78億元，創單月次高，且併購旭申計畫順利如期完成，歐美主要客戶也預計將於5月中旬陸續開工。

智伸科指出，2020年第一季合併營收為9.82億元，年減11.81%，雖復工後積極調整產能分配並完成出貨，但在整體產能未達規模經濟下，使毛利率下滑至23.02%，年減4.78個百分點；營業利益率10.38%，年減7.32個百分點；稅後淨利0.72億元，稅後每股盈餘（EPS）0.88元，營收、獲利皆較2019年同期減少。

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第一季營運受大環境負面因子干擾，但智伸科表示，隨著旗下嘉善廠與東莞廠兩大生產基地復工率自3月份逐漸恢復正常，整體產能狀況復工後已逐步回到基本正常運作，同時公司發揮生產基地彈性調配產能的策略，積極與客戶協調遞延訂單的出貨時程。

另一方面，智伸科自2月以來，電子與醫療客戶備貨力道提升，是第一季整體毛利率站穩23.02%水準的主要原因，中和汽車產業面臨大環境不確定因素，對公司整體營運帶來影響數的重要關鍵。

進入第二季，由於智伸科併購旭申計畫如期完成，旭申占整體營收約35%，推升智伸科4月合併營收為4.78億元，創單月次高，卻仍年減25.68%。智伸科也說明，因歐美地區汽車客戶防疫工作停工，短期影響部分訂單遞延出貨，是合併後單月營收呈年減表現的主要原因；累計1至4月合併營收為20.42億元。

展望今年上半年營運，智伸科仍審慎樂觀，目前歐美地區造成暫時性影響，主要客戶預計將於5月中下旬陸續開工。另觀察全球主要新車銷量市場，今年首季年減至少 10%以上；至於中國車市，在疫情逐漸控制且政府多項購車補貼政策的刺激下，4月零售表現已見逐步回溫的現象，有機會對汽車供應鏈創造有利的發展空間。