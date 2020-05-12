　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

智伸科Q1獲利衰退56.2％「創5年來單季新低」　EPS腰斬剩0.88元！4月營收漸回溫

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲智伸科。（圖／翻攝自智伸科官網）

▲智伸科。（圖／翻攝自智伸科官網）

記者楊絡懸／台北報導

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科（4551）公布第一季稅後淨利7169萬元，年減56.2%，每股盈餘（EPS）0.88元，遠低於2019年同期的2元，創下2015年第二季以來單季新低。智伸科解釋，主要是新冠肺炎疫情衝擊，影響部分訂單出貨時程，不過進入第二季後，4月合併營收為4.78億元，創單月次高，且併購旭申計畫順利如期完成，歐美主要客戶也預計將於5月中旬陸續開工。

智伸科指出，2020年第一季合併營收為9.82億元，年減11.81%，雖復工後積極調整產能分配並完成出貨，但在整體產能未達規模經濟下，使毛利率下滑至23.02%，年減4.78個百分點；營業利益率10.38%，年減7.32個百分點；稅後淨利0.72億元，稅後每股盈餘（EPS）0.88元，營收、獲利皆較2019年同期減少。

請繼續往下閱讀...

第一季營運受大環境負面因子干擾，但智伸科表示，隨著旗下嘉善廠與東莞廠兩大生產基地復工率自3月份逐漸恢復正常，整體產能狀況復工後已逐步回到基本正常運作，同時公司發揮生產基地彈性調配產能的策略，積極與客戶協調遞延訂單的出貨時程。

另一方面，智伸科自2月以來，電子與醫療客戶備貨力道提升，是第一季整體毛利率站穩23.02%水準的主要原因，中和汽車產業面臨大環境不確定因素，對公司整體營運帶來影響數的重要關鍵。

進入第二季，由於智伸科併購旭申計畫如期完成，旭申占整體營收約35%，推升智伸科4月合併營收為4.78億元，創單月次高，卻仍年減25.68%。智伸科也說明，因歐美地區汽車客戶防疫工作停工，短期影響部分訂單遞延出貨，是合併後單月營收呈年減表現的主要原因；累計1至4月合併營收為20.42億元。

展望今年上半年營運，智伸科仍審慎樂觀，目前歐美地區造成暫時性影響，主要客戶預計將於5月中下旬陸續開工。另觀察全球主要新車銷量市場，今年首季年減至少 10%以上；至於中國車市，在疫情逐漸控制且政府多項購車補貼政策的刺激下，4月零售表現已見逐步回溫的現象，有機會對汽車供應鏈創造有利的發展空間。

 
ET快訊
封城2個月…馬國百貨公司噁爆！　高檔真皮件長滿「黃白顆粒」全
超過54萬人申辦10萬紓困貸款　勞動部長：再加碼30萬名額
威力彩頭獎飆上4.6億！「4生肖」財運爆表　命理老師揭曉了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

智伸科Q1獲利衰退56.2％「創5年來單季新低」　EPS腰斬剩0.88元！4月營收漸回溫

影／台股表現亮眼　財經專家教你不看盤投資術

超過54萬人申辦10萬紓困貸款　勞動部長：再加碼30萬名額

貸款紓困禁刷信用卡　部分銀行放寬可代扣繳水電費

前4月稅收達5196億元創歷史同期新高　疫情衝擊5、6月才顯現

快訊／台積電董事會通過：今年Q1現金股利2.5元　9月17日除息

瑞磁生技6月初掛牌上市　新冠檢測試劑最快5月底出貨

開箱人工增雨新法寶　經濟部小編：好像巨型竹筒飯

移工職災頻傳監察院提出糾正　勞動部：將檢討改進

不妙！銀行獲利動能未明朗　未來3個月徵才意願大減

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

《創造營2020》主題曲上線囉　C位是《創造101》回鍋肉...黃子韜:特別吸引人

雲林半癱謝俊瑋家賣蒜頭一日千斤　用平板敲出：感謝大家、祖父母

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

智伸科Q1獲利衰退56.2％「創5年來單季新低」　EPS腰斬剩0.88元！4月營收漸回溫

影／台股表現亮眼　財經專家教你不看盤投資術

超過54萬人申辦10萬紓困貸款　勞動部長：再加碼30萬名額

貸款紓困禁刷信用卡　部分銀行放寬可代扣繳水電費

前4月稅收達5196億元創歷史同期新高　疫情衝擊5、6月才顯現

快訊／台積電董事會通過：今年Q1現金股利2.5元　9月17日除息

瑞磁生技6月初掛牌上市　新冠檢測試劑最快5月底出貨

開箱人工增雨新法寶　經濟部小編：好像巨型竹筒飯

移工職災頻傳監察院提出糾正　勞動部：將檢討改進

不妙！銀行獲利動能未明朗　未來3個月徵才意願大減

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

財經熱門新聞

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

快遞包裹實名認證　確定5月16日上路

台積電董事會通過：今年Q1現金股利2.5元

五電信13日下午4點全台災防告警訊息測試

超過54萬人申辦10萬紓困貸款　勞動部長：再加碼30萬名額

勞工紓困貸款10萬元申辦數突破48萬人　勞動部：申辦數並非核貸數

2百億土地被盯上　泰豐備2億股跨海力抗南港

經濟愈病、央行愈猛！　謝金河感嘆：水淹股市算總帳

蘋果有意轉移產線至印度　產值達1.2兆

沙烏地自願減產　中東2國跟進

勞工紓困貸款10萬、工會投保者補助3萬別錯過！　政府紓困方案一次看懂

15金控4月回神賺300億　富邦金續居三冠王

策反敵人的盟友　友訊董娘大逆襲

鴻海決議配發現金股利4.2元　創辦人郭台銘可望進帳56億元股利

更多熱門

相關新聞

中國車市逐漸回溫　麗清4月營收創新高

中國車市逐漸回溫　麗清4月營收創新高

LED車燈模組老字號「麗清科技」（3346）公布4月合併營收為3.68億元，受惠於中國新車銷售市場逐漸回暖，帶動主要客戶拉貨力道增溫，4月營收較3月營收1.25億元成長近3倍、月增194%，刷新今年以來單月營收新高紀錄；累計前4月合併營收為10.3億元，年減25%。

特斯拉執行長怒槓美國政府　

特斯拉執行長怒槓美國政府　

Honda北美生產線即日起復工！

Honda北美生產線即日起復工！

上市公司4月營收較去年衰退2.36%　半導體產業受惠5G趨勢逆成長

上市公司4月營收較去年衰退2.36%　半導體產業受惠5G趨勢逆成長

現代「Kona N」紐柏林測試現蹤

現代「Kona N」紐柏林測試現蹤

關鍵字：

智伸科智伸科技汽車財報汽車零組件

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

黃秋生抵台隔離中！認了「準備入籍台灣」

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

生日變忌日！25歲YouTuber車禍亡

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

超瞎紓困理由曝！8成職業填一樣　公所：都揹名牌包

可憐浪貓淚眼求收編　回家後崩壞

羅馬生死鬥夯！男大生超神迴身斬KO

疫情「黃秋生如何入境台灣」6字回應

再一發！家樂福「Switch+健身環」開賣時間曝光

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

更多

最夯影音

更多
楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻
4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面