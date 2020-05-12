未來Family／養出樂觀小孩6訣竅

專題企劃│王惠英、黃啟菱 撰文│王惠英

全球陷入疫情的悲傷事件中，這時，謹慎又樂觀的態度，有助於度過這個難關。孩子一生不知要面對幾次這樣的大衝擊，這種時候，除了教孩子多洗手，父母還能做什麼？

根據牛津字典，樂觀指的是「感覺好事會發生，而且事情會成功」﹔心理學家也認為，樂觀的人比較會努力達成目標。許多研究都指出，樂觀的人比較容易幸福。小至8歲，已可以看出一個孩子是樂觀傾向或悲觀傾向。所以，培養孩子成為樂觀正向的人，會成為父母給孩子一生寶貴的禮物。

樂觀是追求快樂、健康與成功的重要能力，是可以改變且被教導的。樂觀也不只是想開一點，而是有實力的分析過程，養久了才能有計畫的作戰，透過過去有用的長期經驗，未來不管面對任何事，都一定過得了關。孩子一生很長，會遇到什麼事情無法預料，培養他們樂觀面對人生的態度，一輩子受用。

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本期《未來Family》探討如何養出樂觀的孩子，從觀念解析、方法工具，以及國際與國內的實戰故事，包括借鏡荷蘭、德國、法國做法，並分享台灣多位專家及名人的個人經驗等三大面向，仔細分析「樂觀」這個議題。

送給孩子人生大禮 透過樂觀，養出有力量的孩子

新冠肺炎，幾乎是今年上半年唯一的新聞。面對疫情和後疫情世界，你的內心是充滿悲觀的焦慮、無助與沮喪，或者樂觀的相信自己具有因應的能力，一切終將安然度過？

台灣目前成功的守住了新冠肺炎疫情的防線，為這一天，準備了17年。成功大學行為醫學研究所教授郭乃文表示，台灣歷經SARS（嚴重急性呼吸道症候群）等事件的磨練，在過去尋找有用的長期經驗，不管任何事一定過得了關。她說，「當大腦失去了彈性、想不出解決的對策，這樣的心理災難才是真的可怕。」

樂觀，可以避免這樣的心理災難。樂觀的人，在好的時代、壞的時代，都有能力活得比悲觀的人幸福。幸運的是，樂觀有天生的因素，也有後天的因素，從小培養孩子成為樂觀、積極正向的人，將是父母可以送給孩子最珍貴的禮物之一。

大腦做不出它不會的事

研究指出，悲觀與樂觀部分來自於先天基因，但同時也受後天經驗影響。美國心理學家賽里格曼（Martin E. P. Seligman）在《學習樂觀．樂觀學習》一書中談到，有人習慣戴著灰色眼鏡看世界，有人則努力讓自己看向光明，不同看待生命的方式往往都是學習而來的。

大腦做不出它不會的事。郭乃文也指出，「樂觀不是想開一點而已，而是藉由經驗不斷累積能力，看得到自己的成長改變，並相信自己會愈來愈好。」

看到世界衛生組織祕書長譚德塞對台灣的不實指控，留學英國的台灣學生林薇花了整晚製作、上傳一支「中英雙語公開信」的影片，吸引逾7萬人按讚；YouTuber阿滴、設計師聶永真等人也募資買下《紐約時報》全版廣告，發起「Taiwan Can Help」行動。

樂觀，不只是正向思考

「我只是在那個時間點，做了我可以努力做好的事情，」林薇說，不一定要很有影響力的人，才能一同抗疫，「我們每一個人都同等重要，也都能發揮影響力。」

不只新病毒，生命中可能遇到各種的挑戰，樂觀正向是一股重要的力量。樂觀，不是「想開一點」、「凡事多往好處想就對了」，而是根據事實做合理評估、在觀察學習與經驗累積中獲得成長，以及提升自我的效能感，主要分為下列三個重要面向：

面向1. 一個人對於發生在自己身上的事件，特別是不幸或負面事件，抱持樂觀的解釋心態。

賽里格曼在書中提到，悲觀的人相信壞事都是自己的錯，會毀掉他的一切，會持續很久；樂觀的人在遇到同樣的厄運時，會認為現在的失敗是暫時性的，每個失敗都有它的原因，不是自己的錯，可能是環境、運氣不好或其他人為帶來的後果。不同的思考習慣會帶來不同的結果。

面向2. 一個人面對不確定的環境時，預期會有正向結果發生。

高雄醫學大學心理學系副教授、正向心理學中心主任吳相儀認為，樂觀指的是「預期有好事會發生且充滿信心，有毅力的追求目標並勇於面對挫折」；悲觀則是「對未來具有負向預期且懷疑自我，追求目標時半途而廢」。

面向3. 樂觀是一種普遍化自我效能，也就是一個人在面對環境時，對於自己的因應能力具有高度自信。

悲觀，容易使人變得消極、無助、退縮或放棄，即使成功也會認為是一時幸運。樂觀的人則較有彈性、面對挑戰時不會輕易放棄，更容易達成目標、累積自信與能力。

多項研究顯示，樂觀會帶來各種效益。例如樂觀的人較少生病，罹患高血壓、心臟病、癌症等風險較低，同時比一般人長壽；更懂得積極的處理壓力，擁有更快更好的挫折復原力，在很多方面較容易獲得成功。

大人的角色楷模很重要

「父母要增進小孩的情緒健康，教導樂觀是所能做的最重要事情之一，」英國親職教養專家克里爾（Anita Cleare）在〈為何父母應該教小孩樂觀〉（Why Parents Should Teach Optimism）一文中強調，小孩如何解釋事件，直接關係到他們的自尊及對自我的感覺。

例如面對失敗時的心態，是否會擔心別人的眼光、害怕其實自己沒有天分，或懷疑自己未來的規劃……。2018年「國際學生能力評量計畫」（PISA）同時也調查了學生的態度與福祉問題，包括歸屬感與生活滿意度。結果發現，台灣15歲學生是全世界最害怕失敗的，而且女生比男生更害怕失敗。

臨床心理師廖聆岑也分享她的觀察：容易產生情緒困擾或憂鬱的大學生，通常有明顯的負面思考特質，從其成長經驗與家庭互動中也都有脈絡可循，包括過去曾遭受霸凌、經常被否定或很少感受到父母的支持等。

廖聆岑談到，很多孩子表現很優秀，但內心覺得自己永遠都做不好，自我價值感愈低落，就愈容易用負面眼光看外在世界。這其實與父母對孩子的態度有關，例如從小對孩子要求非常嚴格，字沒寫好就整頁撕掉、寫到半夜還在寫，最後把字練得很漂亮，卻很難抹去「不斷被批評，做不好，還要再更好」的陰影。

「你是什麼樣的父母，比起如何養出樂觀小孩還重要，」正向心理學專家王明華坦言，父母要先覺察自己是什麼樣的人、調整好自己，因為「孩子是學你怎麼做，不是聽你怎麼說」。

「你希望小孩是『完美』或『完整』的人？」王明華拋出一個值得父母深思的問題，父母怎麼看待自己的孩子也是一大關鍵。

自知自信是樂觀的基礎

父母的思考與行為，包括對於小孩生活事件的歸因，會影響小孩發展樂觀與悲觀的模式，以及因應事件的策略方法。

克里爾建議父母，檢視一下自己在孩子面前對生活所呈現的評論。如果孩子聽到很多樂觀的想法，就可能發展出這樣的思考方式，找尋並指出事件和經驗中有利的面向。即使事情不順利，也能夠發掘積極的一面。

例如小孩考試考不好，不要悲觀的認為是「孩子比較笨」、「每次都不好好學」、「學什麼都學不好」，而應引導孩子做樂觀的分析：「我沒有好好學，所以考不及格」、「我每天多練習題目，下次應該會考好一點」、「我在其他學科表現很好」。

樂觀的人具有一個重要的特質，就是具備「我可以做到」的能力。郭乃文指出，父母在孩子出生後，就可以開始創造、累積正向的經驗，培養自信心。接著教導孩子對於正、負向經驗進行分析，譬如為什麼跑步變快或變慢了。最後再從中找到成功與失敗的變項，即使遇到沒經歷的事情，至少能夠掌握什麼條件是重要的。

「自我效能感的產生，不能只有說說想想，最重要的是去做，在做的過程中才會發現自己是有能力做到的，或已經逐步接近想要達成的目標，」淡江大學教育心理與諮商研究所副教授宋鴻燕說明。

郭乃文強調，要把「正向」當做動詞，人不是被評價的，也不是抱持「我要做給你看」的心態，而是自己追求變善、變好的歷程。

《未來Family》五月號專題報導，採訪多位學者專家及家長，從觀念、操作方法到故事案例，幫助父母輕鬆掌握教出樂觀正向小孩的訣竅，擁有開創幸福人生的能力。

如何學習從悲觀變樂觀？

現代正向心理學之父賽里格曼提出，透過「ABCDE模式」，即使是悲觀的人也可以學習成為樂觀的人。

1. A（Adversity），指挫折、發生的事件。

2. B（Belief），經由信念系統如何理解挫折，形成正面或負面的想法。

3. C（Consequence），面對挫折時引發的情緒與反應，思考事件可能導致的結果。

4. D（Disputation），對於「負面的信念系統」、「引發事件的原因」、「事件導致的結果」提出反證，並思考如何善用這個事件。

5. E（Energization），透過鼓勵自己，引發正面的情緒及成就感。

舉例來說，小孩開始自主學習一項新的運動，但沒辦法徹底執行計劃，可能會認為「我不擅長這件事」、「我永遠無法達成目標」，接著要很快意識到負面的想法會讓計畫變得更困難，然後借鏡過去成功的學習經驗，最後找回完成計畫的動力及方法。

增加樂觀的幸福方程式

臺灣諮商心理學會理事長李玉嬋談到，一個人遇到一件事的時候，最先在腦海中出現的第一句話，可能是「我很糟糕」、「沒關係，我再試試看」或「我可以找某個人幫忙，就會很不一樣」……，通常來自過去很多的經驗，形成思考模式的定型。

怎麼培養樂觀的心理能力？李玉嬋分享，很多學者的共同看法是，從情緒智能（EQ）涵蓋的「人際互動」、「情緒管理」與「自我認同」三大元素去著手。

1. 人際互動：模仿來自示範與人際連結，最好父母、同學或朋友當中有樂觀的人，也可以選擇參加童軍團、志工服務等充滿正能量的社團，有目的的建立這樣的關係。

2. 情緒管理：難過的時候知道如何喊停，是很重要的心理韌性能力。譬如透過靜心正念，學習如何接納並與負面情緒相處。另一方面，多去建立正向情緒，則有助於發展樂觀及發揮創意。

3. 自我認同：從小相信自己是有能力的，也就是具有自信與自我效能。

李玉嬋指出，有時善用座右銘來提醒自己也很好，在困難時仍能夠保持樂觀，比如「痛苦無濟於事，那就笑一笑吧」、「畢竟，明天又是另外一天」。等到明天再說，就會有不同的想法、希望與可能性。

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