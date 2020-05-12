超過54萬人申辦10萬紓困貸款　勞動部長：再加碼30萬名額

▲勞動部長許銘春。（圖／記者屠惠剛攝）

記者余弦妙／台北報導

因應新冠肺炎疫情衝擊就業市場，勞動部公告的勞工紓困貸款方案，有別以往的勞工貸款需綁申請者勞保資格，這回只需要有投勞保或提出工作證明即可申請。勞動部指出，自開辦以來累計件數有54萬7381件。而勞動部長許銘春今(12)日也指出，至少會再加碼30萬個名額。

勞動部上個月底上路的勞工紓困貸款，只要是年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845%，勞動部補貼第1年貸款利息。貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息一年利息最多1845元，提供名額為50萬名。

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不過，根據勞動部最新數字統計，申貸人數已經到達54萬7381件，以突破原定的50萬名額，今天行政院政務委員龔明鑫也指出，確定會加碼，至於加碼額度將會在明天討論。

對此許銘春則說，明天確實會將此案提到紓困平台討論，但實際加碼額度要經過討論才會知道，由於紓困貸款牽涉利息補貼，因此名額會增加多少都需要再討論，但至少能增加30萬以上名額。據了解，目前的選項有30萬、40萬或50萬，最終決定必須等明天討論後才知道最終方案為何。

