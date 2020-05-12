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貸款紓困禁刷信用卡　部分銀行放寬可代扣繳水電費

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊勞工生計，金管會今（12）日邀集開會研商個人貸款紓困措施，包括期限是否拉長、適用對象等，銀行局表示，大多數銀行同意延後，不過仍待研議後對外公告，另有民眾反應向銀行申請後卻不能使用信用卡，部分銀行同意研擬放寬代扣繳水電費，同時若要凍結信用卡，也必須取得客戶同意才可以。

金管會2月18日宣布，針對受疫情影響的人，提供個人貸款紓困措施，包括信用卡帳單應付帳款可申請緩繳3至6個月，以及個人貸款本金或利息可申請展延3至6個月，展延期間免收違約金及遲延利息，並從今年2月起實施至7月底止。

請繼續往下閱讀...

金管會銀行局表示，今天早上邀集銀行公會、銀行共同開會，這次會中討論4大議題，首先是部分銀行網站公告限制申請適用的對象，經查後確實有銀行公告居家隔離、居家檢疫、第一線醫護人員等受疫情影響的人才可申請個人貸款紓困措施，但銀行在實務執行上，只要受疫情影響者都可申請，並沒有限制客戶身分，因此要求銀行調整網站公告內容，避免造成誤解。

第二，民眾申請緩繳時，有些發卡機構限制民眾使用信用卡權利的情形，以及相關客服電話，未能找到專責人員處理。銀行局指出，每家銀行狀況不一樣，會議中大部分銀行表示仍可使用，只有少數銀行不能使用，由於考量到民眾申請緩繳後，未來還款時負擔將加重，因此與客戶討論，且取得同意後，才限制使用信用卡。

不過，許多人反應會用信用卡扣繳水電費，因此部分銀行研議放寬代扣繳水電費，其他消費款則凍結。銀行局強調，客戶因受疫情影響，短期出現財務困難，銀行基於兼顧風險控管，若要限制客戶使用信用卡，一定要經過客戶同意，也就是銀行須在這2個前提下才能進行處理。

至於客服電話部分，銀行局表示，會中要求各銀行針對個人紓困貸款成立專門的客服電話，並加強客服訓練，而聯繫窗口、專線都要對外公告。

第三，個人貸款債務協處機制受理的期間是否要適度延長，銀行局指出，大部分銀行在會議上表示可以延後，但也有銀行認為若往後延，客戶在緩繳期後負擔將變重，因此仍在研議中；第四，銀行辦理各部會或自辦紓困貸款手續費，銀行局則說，若有具體措施出爐，會在對外說明。

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