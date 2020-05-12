前4月稅收達5196億元創歷史同期新高　疫情衝擊5、6月才顯現

▲財政部。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（12）日公布4月全國稅收統計，外界矚目因為新冠肺炎疫情（COVID-19）影響，將會衝擊營業稅的表現，雖然4月的營業稅為-26億元，但是累計前4月的實徵淨額仍有1392億元，創歷史新高。

財政部公布4月稅收情形，實徵淨額為1191億元，較去年同期增加69億元，年增率為6.1%；累計前四月的稅收為5196億元，較去年同期增加437億元，年增率9.2%，累計前4月實徵淨額站累計分配預算數達到108.6%，全年預算數21.5%，整體而言，財政部統計處認為，疫情對稅收衝擊要5、6月才會顯現。

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根據財政部的統計，前4月稅收有四個稅目創歷史同期新高，包含綜所稅、營業稅、使用牌照稅及總稅收都創歷史新高。

外界所關注，最易受疫情衝擊的營業稅，4月因化學品及礦產等進口稅額減少、國內消費下降，以及適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，營業稅的實徵淨額為-26億元，較去年同期的7億元大減了33億元。累計前4月的營業稅實徵淨額仍有1392億元，較去年同期增加141億元，年增11.2%。

財政部統計處表示，由於大部分的營業稅是2個月繳納一次，所以下一期繳納為5月份，所以暫時還看不出來疫情對營業稅的影響，恐怕還要一段時間才看得出來對營業稅的衝擊。

至於使用牌照稅的部分，4月的實徵淨額367億元，較去年同期增加了5億元，累計前4月的實徵淨額達到414億元，也較去年同期增加12億元，同樣創歷史同期新高，財政部解釋，主要是開徵車輛數增加所致。

而財政部也同意，部分因為疫情而受到居家檢疫、隔離與治療的民眾，可以延期繳納是否會影響到牌照稅收？財政部說，因為現在採取多元繳納方式，部分使用牌照稅會延緩入帳，加上車輛開徵數的增加，所以至目前為止，疫情對於使用牌照稅影響未顯現。

不過，財政部統計處認為，部分地方稅確實已經受到疫情的衝擊，例如契稅4月為10.65億元，年減率14.6%，累計前4月稅收43.97億元，年減2.4%；娛樂稅4月為1.19億元，年減4.6%、累計前4月5.95億元，年減8.1%。