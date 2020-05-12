瑞磁生技6月初掛牌上市　新冠檢測試劑最快5月底出貨

▲左起為瑞磁生技創辦人暨執行長何重人、董事長李家榮。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

ABC-KY（瑞磁生技，6598）今（12）日舉辦媒體茶敘，並將在明（13）日舉辦上市前線上業績發表會，預計下週展開競拍，6月初掛牌上市，為近年少數以科技事業申請第一上市的生技公司，創辦人何重仁表示，新冠肺炎 (COVID-19) 分子檢測試劑，最快預計5月底開始出貨。

何重仁表示，瑞磁生技主要結合半導體製程及數位生技，以數位生物條碼多元檢測平台為核心技術，並在自行研發診斷試劑方面，已成功開發出17項腸炎(17-Plex GI Panel)與20項呼吸道(20-Plex RPP Panel)多元體外診斷試劑，並取得美國FDA 510K上市許可。

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何重仁指出，瑞磁生技擁有數位生物條碼技術平台的完整專利，可依疾病領域與銷售區域授權，並可同時銷售數位生物條碼與光學分析儀BioCode 2500，目前已成功授權全球最大動寵物檢測公司IDEXX、珠海麗珠試劑、Perkin Elmer、Danaher集團、中國國藥集團等多家國際大廠。

何重仁說明，因應新冠肺炎疫情，瑞磁生技利用RNA核酸的RT-PCR檢測方式，開發新冠肺炎分子檢測試劑，搭配20項呼吸道多元體外診斷試劑，形成20+1的檢測項目，並在4月底送件申請美國EUA，預計近期就能取得認證，而且目前已經有小量出貨給客戶測試，最快5月底開始正式出貨。

展望今年營運，何重仁表示，雖然全球受到新冠肺炎疫情衝擊，但是客戶更加看重產品的中長期發展，因此20+1的多元檢測項目為瑞磁生技迎來2家新客戶，為今年秋冬傳染疾病高峰期做好準備，不僅可以檢測新冠肺炎，還可以同時檢測流感等其他呼吸道傳染疾病，真正做到精準醫療。

此外，何重仁表示，瑞磁生技12項真菌檢驗試劑、12項性傳染病檢驗試劑及28項下呼吸道檢測試劑也在規劃開發進行中，未來將以每年推出1~2項自主開發診斷試劑產品為目標，持續針對美國600家大型醫療中心或實驗室進行推廣銷售，並持續進行技術授權，維持未來營運成長動能。