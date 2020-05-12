54萬人搶辦！勞工紓困貸款10萬元申辦數突破預定名額　勞動部：已近25萬人申貸成功

▲勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

因應新冠肺炎疫情衝擊就業市場，勞動部公告的勞工紓困貸款方案，有別以往的勞工貸款需綁申請者勞保資格，這回只需要有投勞保或提出工作證明即可申請。勞動部指出，自開辦以來累計件數有54萬7381件，累計到今天共6萬5128人領到，而銀行已核貸人數為18萬5041件。

另外，勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞透露，雖然現在已撥款人數僅6萬多，但根據信保基金的核保資料來看，已經有近25萬人確定申貸成功，只是後續作業還要由銀行通知申請人到銀行進行對保動作，且銀行業務量也很繁忙，因此撥款人數才會相對較少。

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而申貸人數也已經超過原本預定的50萬名額，行政院也在今天公布將加碼，至於加碼數量會是多少仍要再研議。

勞動部指出，只要是年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845%，勞動部補貼第1年貸款利息。貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。

勞動部表示，有意願申請的勞工，可從承貸銀行中選擇平日有往來的銀行申請辦理，較為便捷。申請人向銀行臨櫃(或線上)申請時，備妥身份證件，填具銀行申請書、聲明書，參加勞工保險的勞工，不須再檢附工作證明文件；未參加勞工保險的勞工，可檢附相關工作事實資料，如工作收入證明等。



