不妙！銀行獲利動能未明朗　未來3個月徵才意願大減

▲銀行的獲利動能未明朗，徵才意願也受到影響（圖／123RF）

記者吳靜君／台北報導

金融研訓院今（12）日公布，銀行業高階主管指數（BEI），整體而言國銀的高階主管對市場已經漸漸恢復信心，但是對於經營方面還是偏保守，使得雇傭意願也大幅降低。研訓院解讀銀行的雇傭意願下降可能暫時沒有徵人計畫，但也可能因為疫情而將徵才計畫向後延期，不一定徵才員額會大幅縮減。

金融研訓院所公布BEI綜合指數為42.8%，較3月的42.2略有上升，但是仍低於50，顯見雖然各銀行雖稍有信心，但是整體而言還是偏悲觀。

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金融研訓院指出，新冠肺炎（COVID-19）使各國企業受到衝擊，導致失業率攀升，各國政府推出各項振興及紓困政策，央行3月份降息1碼外，公股銀行並配合加碼降息，在房貸及消費性貸款利率上給予民眾更優惠的利率。

央行自4月起啟動紓困融通貸款2000中小企業融資專案，提高國銀對企業紓困貸款的承作意願，並自4月27日起調降銀行申請融通的利率從0.25%調降到0.1%，大大降低銀行的資金成本，提高銀行利差收入。

但是在經營方面，國銀主管對於全行的稅前盈餘（獲利）仍繼續轉差，手續費及佣金收入、利息收入以及消金客戶的信用風險等銀行的核心業務不僅在50以下，甚至比3月還差，大大降低了銀行的雇傭意願，從3月的78.7大大降低到47.1，大舉跌超過四成。

研訓院解釋，在4月調查時發現，因為民眾在消費金融方面例如信用卡刷卡與基金投資等都因為投資市場震盪而明顯的縮手，導致手續費收入繼續轉差；至於雇傭意願降低是否代表徵才意願也可能縮減，研訓院表示，許多銀行表示暫時沒有徵才的計畫，有可能已經徵才或者因疫情影響而延後徵才，不一定是縮減徵才員額。

▲銀行主管看新台幣匯率轉趨保守。（圖／記者陳俊宏攝）

亞幣大幅貶值 台幣匯率看法轉趨保守

對於市場的看法，根據金融研訓院的調查，市場面的指數為38.0較3月指數27.1上升四成，研訓院表示，因為4月台股走揚，國內銀行高階主管對於未來3個月的市場看法稍有好轉，讓4月的表現較3月明顯增溫，但是目前市場信心仍然疲弱，隨著油價崩跌，原油期貨來到復職趨，市場避險情緒仍高，各國維持寬鬆貨幣政策，所以國銀高階主管對未來三個月利率走勢及房市的預期仍然維持在低點。

國內新冠病毒疫情雖稍有趨緩，但尚未解除緊戒，政府提出多項紓困專案，國安基金也決定護盤護到疫情結束，國內高階主轉對於未來國內股市看法持平，股價指數較上月到幅提升到49.2；匯市方面在疫情的影響之下，美元指數持續震盪，亞幣大幅貶值，台幣相對其他亞洲貨幣較為穩定，國內高階主管對於未來3個月新台幣看法轉趨保守，新台幣指數為48.3。