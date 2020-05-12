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寒舍集團執行長辭職　評估海外投資計劃不變

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▲寒舍表示，集團爭取日韓、澳洲、歐洲與東南亞高端客群，以及評估海外投資計劃不變。（圖／寒舍集團提供）

▲寒舍表示，集團爭取日韓、澳洲、歐洲與東南亞高端客群，以及評估海外投資計劃不變。（圖／寒舍集團提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情重創觀光與飯店業者，寒舍集團今（12）日公告執行長黃世安因個人生涯規劃因素辭職，離職生效日為7月10日，職缺由董事長蔡伯翰暫代；寒舍表示，集團爭取日韓、澳洲、歐洲與東南亞高端客群，以及評估海外投資計劃不變。

受到疫情衝擊，加上進入觀光淡季，寒舍表示，集團已將旗下台北喜來登、台北寒舍艾美、寒舍艾麗和礁溪寒沐等酒店的整修和設備升級計畫提前，以利疫情過去後爭取日本、韓國、印度、澳洲、歐洲與東南亞的高端客群。

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▲寒舍集團以台北喜來登、台北寒舍艾美的米其林星級美食，搭配宜蘭礁溪寒沐的溫泉與郊區景色，推出「城市與郊區」的觀光組合吸客。（圖／寒舍集團提供）

▲寒舍集團以台北喜來登、台北寒舍艾美的米其林星級美食，搭配宜蘭礁溪寒沐的溫泉與郊區景色，推出「城市與郊區」的觀光組合吸客。（圖／寒舍集團提供）

寒舍主管指出，集團以台北喜來登、台北寒舍艾美的米其林星級美食，搭配宜蘭礁溪寒沐的溫泉與郊區景色，推出「城市與郊區」的觀光組合吸客，深度旅遊的模式在日本、韓國觀光客間受到好評，去年度成功讓日客占比由原本的二成提高至二成五。

另外，寒舍集團去年持續經營自有品牌，並進行海外地區商標的申請作業。寒舍第一階段酒店籌備工作要項的opening portal文件，已在去年下半年完成，當有新項目的投資者或是合作夥伴接洽時，即可提供正式文件供閱覽，集團對於爭取海外投資機會的計劃不變。

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