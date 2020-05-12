台康生技現金增資10.15億元　成功募集到位

▲台康生技經營團隊。（圖／記者姚惠茹攝）



記者姚惠茹／台北報導



台康生技（6589）今（12）日宣布現金增資35,000仟股，以每股金額29元溢價發行，總募集新台幣10.15億元資金，已悉數認購完成，並在短時間內成功募集到位，預計資金挹注將使公司營運上更具穩健並能快速發展，隨即台康將進行有擔保可轉換公司債募集金額新台幣3億元，預計在第2季底前完成募資，全數投入於支應公司研發支出，持續延伸產品生命週期及建構完整技術平台。



台康生技表示，投資人悉數看好台康生技未來營運深具高度發展及潛力下，皆積極支持及認購，除原主要股東台耀化學、國發基金、台杉生技、國內知名銀行及創投公司等外，也引進策略性投資人如大型壽險公司、銀行創投公司及傳產上市公司等挹注支持，讓現金增資順利到位。



台康生技指出，4月營收為8,935萬元，年成長1.7倍，營收連續6個月成長再創新高，主要是因4月CDMO業務持續成長，以及逐步認列自行開發產品EG12014第一、第二階段里程碑金、授權簽約金所致。

台康生技說明，不僅在生技藥品委託研發暨製造(CDMO)業務及營收持續穩定成長外，國際業務拓展也展現成果，並在年初通過日本厚生勞動省PMDA查核，成為兩岸三地唯一被日本認證的GMP生產廠。

台康生技補充，近來積極協助民間業界及學研單位發展新冠病毒快篩試劑、疫苗抗原及抗體藥物等開發，更提供細胞株技術平台(EG CHO K1 sv)給疫苗開發廠商，加速其與美國國衛院（NIH）開發以新冠病毒完整S蛋白為抗原的抗新冠病毒疫苗合作項目，目前也與國內疫苗大廠國光生物科技簽訂合作意向書，提供其開發中的新冠疫苗未來所需的商業生產的產能。

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此外，台康生技自行研發的第一個乳癌生物相似藥EG12014（trastuzumab生物相似藥）產品目前正進行全球多國多中心三期臨床試驗中，目前為台灣第一家將研發中生物相似藥成功授權給國際大藥廠Sandoz AG的生技公司。