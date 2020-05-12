新纖投入3.56億元跨足消費金融分期付款業務　納遠信國際資融為子公司

▲ 新纖董事長吳東昇。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

新纖將參與遠信國際資融公司現金增資，預計投入3.56億元跨足消費金融分期業務，本次增資完成之後，新纖集團持股將會超過50%，遠信成為新纖之子公司。

新纖發言人文承嘉指出，看好消費金融分期付款市場潛力，子公司新光租賃2016年入股遠信國際資融公司，近期新纖將參與該公司的現金增資，預計認購股數2850萬股、每股價格12.5元，預計投資金額約新台幣3.56億元，本次增資完成之後，新纖集團持股將會超過50%，遠信成為新纖之子公司，此次入股加深雙方之連結，為消費者提供更完善消費金融業務、帶動庶民經濟。

請繼續往下閱讀...

文承嘉表示，遠信國際資融公司已成立16年，近年營收逐年成長、營運獲利穩定，依據2019年財報，其營業收入約4.67億元、稅後盈餘5045萬元，總資產達到51.5億元，每股淨值約12.74元。

目前該公司於機車分期付款市場居領導地位，並不斷推出各類推廣專案以符合市場潮流，主要經營項目為一般機車、大型重機、汽車之分期付款業務，及消費性商品包括3C、家電、美容瘦身、文化書籍等分期付款業務，領域廣泛。文承嘉指出，其目標是有消費需求的地方，都是提供服務的地方，未來將納入更多業務型態，擴大業務範圍。