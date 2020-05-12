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華碩文教基金會捐贈百支ZenFone手機　力助學童在家學習不中斷

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▲華碩文教基金會捐贈百支ZenFone手機　力助學童在家學習不中斷。（圖／華碩提供）

▲華碩文教基金會捐贈百支ZenFone手機，力助學童在家學習不中斷。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩碩文教基金會今（12）日宣布，攜手誠致教育基金會力挺教育部「停課不停學」計畫，特別捐贈100支ASUS ZenFone Max (M2)，分別提供雲林縣樟湖國中小、花蓮縣三民國小，以及台東縣桃源國小，協助有需要的學童善用電子書、網路平台跟上學習進度。

華碩文教基金會執行長魏杏娟表示，基金會長期推動數位包容計畫，運用再生電腦在國外設置數位學習中心，並從2017年起開始打造偏鄉數位教育基地，希望藉由華碩企業志工持續陪伴與偏鄉學校一同成長，讓每個孩子不因教育、性別、種族不同而有數位學習落差。

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魏杏娟指出，這次響應「停課不停學」遠距教學方案，即期盼透過先進科技設備讓學生在家輕鬆學習，不因載具和網路系統因素中斷、影響進度，在建立人人可學習，處處可學習的新世代自主學習模式過程中獻盡心力。

誠致教育基金會在2012年創立均一教育平台，2014年號召老師推廣翻轉教育，開啟「以學生學習為中心」的教學，為進一步落實理念，並在立法院通過「公立國民小學及國民中學委託私人辦理條例」後，開始籌備 KIST (KIPP Inspired School in Taiwan)公辦民營學校，截至108學年度，誠致教育基金會共承接4所學校，分別為花蓮縣玉里鎮三民國小、台東縣延平鄉桃源國小、雲林縣虎尾鎮拯民國小、雲林縣樟湖生態國民中小學。

誠致教育基金會表示，隨著今年3月起各縣市中小學相繼加入防疫超前部署，花蓮縣玉里鎮三民國小、台東縣延平鄉桃源國小、雲林縣樟湖生態國民中小學，透過基金會捐贈的ASUS ZenFone max (M2)等設備著手規劃三階段「數位教室」演練。

誠致教育基金會指出，其中包括教師在校預先熟悉相關軟硬體、師生完成校內教室與居家學習實際操作，同時也運用線上會議進行跨校交流，積極拓展遠距教學多元應用，分享數位教室經營相關技巧，像是以Google Meet 進行數位教室同步學習，或教師預錄教學內容上傳YouTube。

此外，搭配其自製講義供學童自學、筆記，最後再輔以線上評量檢核平台，像是學習吧、均一、Pagamo等，或Google表單設計的「出場券」瞭解學習成效，並針對低年級學生，可提醒其上課前清理桌面，避免共享螢幕和分心，藉由學童視訊畫面，隨時掌握授課步調與節奏。

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