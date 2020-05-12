打臉川普！　紐約州長古莫：我們正受到「歐洲病毒」攻擊





▲紐約州州長古莫語出驚人，「病毒從歐洲來」。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎延燒全世界，各界都認為病毒的起源是中國大陸，而美國紐約州州長古莫11日在記者會上指出，「新冠病毒是從歐洲傳來的！我們正受到歐洲病毒的攻擊。」此番言論與美國總統川普所堅持的「病毒從大陸來」大不相同。

根據RT報導，古莫11日在新聞發布會表示，部份地區將重新開放商業活動，此外他還語出驚人提到，「病毒是從歐洲傳入，而不是大陸」，甚至多次公開提及病毒為「歐洲病毒」。他表示，「在今年1月初就已從歐洲傳入，只是當時沒人知道，當時所有的公衛組織、專家以及知名的機構組織都不知道」，此番言論明顯在批評聯邦政府與美國情報單位。

古莫此一說法，明顯是參考一份於4月尚未正式公告的研究報告，報告指出，美國的疫情是義大利北部的遊客所攜帶來的，然而，義大利北部的疫情也是歐洲的重災區之一。古莫此一說法除了保守派的官員與媒體發現之外，其他美國主流媒體都沒有注意到，讓許多保守派感嘆，主流媒體對於川普的「中國病毒」態度如此的大。

▼許多知名公共人物發推文表示，不認同古莫的說法。（圖／翻攝自twitter／@JordanSchachtel，ryanstruyk，seanonolennon）