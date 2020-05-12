經濟復甦泡沫化？　高盛警告：標普500未來三個月內將跌近20％

▲美國股市期貨下跌，週二亞股也跟著下跌。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

歐洲股市小幅上漲，美國股市期貨下跌，週二亞股也跟著下跌，主要是因為投資者在衡量了多個國家新冠病毒（COVID-19）感染上升的趨勢、石油上漲以及新貿易局勢趨於緊張的跡象。基於投資人對後市的質疑，高盛認為標普500指數未來三個月還有2成的下跌空間。

Stoxx 600指數雖呈現小幅上漲，其實是生技醫藥類股的帶動，抵消了金融和能源類股的下跌。川普政府於週一晚間採取行動，以阻止政府退休基金對中國股票的投資後，標普500期貨價格回落；此外今日香港和印度股市在亞洲跌得最慘，大多數歐洲債券下跌，美國國債也隨之上漲。

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▲高盛(Goldman Sachs Group Inc.)。（圖／高盛官網）

全球股市在3月19日跌至低點後，已經回升了近一半的跌幅，但由於經濟數據和公司盈利不佳，儘管各國開始解除凍結經濟活動的禁售令，但這波反彈的持續性仍然受到質疑。高盛警告：「投資者要超前部署，因標普500指數可能在未來三個月內下跌近20％。」

安本標準投資管理總監 James Athey 表示：「美中貿易關係帶來的風險增加，以及疫情重災國家的數據，確實是美中不足的一面。投資者渴望透過迅速恢復經濟，來證明他們長期承受的風險是正確的。」

如今人們開始擔心疫情二度爆發，中國武漢報告自上個月結束封鎖以來的新病例，韓國再度爆發確診病例，俄羅斯病例在一天之內有了創紀錄的新高，德國也出現4天以來的首次確診。



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