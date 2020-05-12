中國車市回溫！麗清4月營收3.68億元、月增194%　今年以來單月營收新高

▲LED車燈模組老字號「麗清科技」4月刷新今年單月營收新高紀錄。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

LED車燈模組老字號「麗清科技」（3346）公布4月合併營收為3.68億元，受惠於中國新車銷售市場逐漸回暖，帶動主要客戶拉貨力道增溫，4月營收較3月營收1.25億元成長近3倍、月增194%，刷新今年以來單月營收新高紀錄；累計前4月合併營收為10.3億元，年減25%。

麗清表示，隨著中國疫情逐漸在可控制範圍內，新車銷售市場緩步復甦，帶動公司與主要客戶增產需求，拉升麗清上海廠與東莞廠兩個生產基地的產能稼動率，在旗下LED車燈模組良好的出貨表現下，4月營收站回3億元以上水準。不過，麗清仍與主要客戶協調後續訂單出貨時程，並保持新技術研發設計的步調，有望對第二季及未來營運添成長動能。

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展望2020年第二季，麗清表示，持續關注新冠肺炎（COVID-19）疫情於中國的發展，維持審慎樂觀看法。公司持續完善LED車燈模組產品線研發與產品升級，包括LED車尾燈加入更多電子科技等多樣化元素，帶動單一LED車燈模組產品之單價提升；再者，積極優化生產效能、深化業務接單能力、開拓全球LED車燈更多市場範疇，提升公司競爭利基、奠定中長期良好財務業務穩健動能。

麗清指出，今年持續強化公司整體財務結構，並致力於擴大事業版圖、提高競爭力的中長期營運策略為目標，目前桃園觀音新廠已陸續完成自動化設備之建置，有望於今年第二季完成設備裝機，並維持目標於2021年第二季步入量產階段，為集團注入新一波營運成長活水。

▲LED車燈模組老字號「麗清科技」。（圖／翻攝自「麗清汽車」形象影片）