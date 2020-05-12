N號房24歲始祖GODGOD正面照曝光！　身穿紅衣被狼狽押出警局

▲南韓N號房暱稱GODGOD的24歲文姓男主嫌。（圖／達志影像）



記者王佩翊／綜合外電報導

創立南韓N號房，涉嫌散播、拍攝非法性剝削影片的文姓主嫌GODGOD 11日落網，現年24歲的GODGOD為了赴法院接受調查，12日上午身穿紅色帽T步出大邱安東警察署大門，而這也是他首次現身在鏡頭前，因此引發熱議。此外，相關單位目前尚未決定何時公開GODGOD的身分與長相。

綜合韓媒報導，GODGOD為了前往大邱安東地方法院接受調查，12日上午在警方的壓制下頭戴深咖啡色鴨舌帽、黑框眼鏡，並身穿紅色帽T步出安東警察署。但是在面對記者提問時，GODGOD選擇沉默，在搭上警車後便離開現場。然而沒想到只過了短短的一小時，GODGOD結束在安東地方法院的30分鐘審查後，在法院門口面對記者提問時，竟一改先前態度，簡短回覆記者，「我認罪」、「我會向受害者道歉」。

GODGOD雖然在12日首度露面，但仍然戴著口罩與鴨舌帽遮住大半部的臉。事實上，博士房的共犯趙主彬與姜勳，在首次現身鏡頭前就已經被強制公開長相與身分姓名，然而罪刑最為深重的GODGOD卻仍然沒有被公布長相，也引發民眾不滿。對此，警方則承諾，本週將召開身分公開委員會議討論是否公開長相等個資的相關事宜。

GODGOD是最早利用即時通訊軟體Telegram建立性剝削聊天室的主謀，詐騙或誘拐少女成為性奴，並在群組分享性虐影片，但他和同夥建立的8個聊天室在去年9月左右就消失。此後出現的多個新聊天室中，以「博士房」最為有名，更以虛擬貨幣收取會費牟利，主嫌趙主彬等人已經在上月移送檢方。

警方2019年年初開始偵辦利用社交媒體製作及販賣性剝削影片的事件，去年7月就得知GODGOD的存在。但趙主彬等人落網時，GODGOD早已銷聲匿跡。警方今年3月動員網路搜查小組、智能犯罪搜查小組、兒童青少年搜查小組等大批人馬，分析各種電子證據，前前後後花了10個月，終於將他逮捕到案。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！