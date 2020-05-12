加護病房呼吸器「過熱」起火　俄醫院5名新冠肺炎患者喪生





▲ 聖佐治醫院驚傳火災，警消隨即出動，將院內150人緊急疏散。（圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

俄羅斯新冠肺炎疫情惡化，連9天確診人數破萬，累計超過22萬例，已經擠下義大利成為全球第4大染疫國。12日聖彼得堡市（Saint Petersburg）一間醫院又驚傳火災，院內加護病房的呼吸器因超出負荷起火燃燒，導致5名新冠肺炎患者未能及時逃出，不幸喪生。

根據路透社報導，聖彼得堡市聖佐治醫院（Saint George Hospital）當天早上6點30分左右突然竄出陣陣濃煙，消防單位接獲報案後隨即趕往現場疏散院內150人，並將火勢撲滅。

俄羅斯緊急情況部（Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation）事後回應，這起火災造成了加護病房內的重症患者死亡，雖然沒有公開具體死亡人數，不過匿名官員向媒體透露，共有5名患者因為火災而喪命。這名匿名官員也提到，火災之所以發生，是因為加護病房內的呼吸器當時達到極限，機器過熱，才會開始起火燃燒。





▲ 聖彼得堡聖佐治醫院起火，5名重症患者死亡。（圖／路透）

據了解，俄羅斯醫院近日火災頻傳，首都莫斯科專門收置新冠肺炎患者的「50號醫院」（City Clinical Hospital No. 50）9日晚間也發生一起火災事故，造成1人死亡、2人受傷。發生原因目前還有待進一步調查釐清，初步判定是因重症病房氧氣瓶起火所致。