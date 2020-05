加護病房呼吸器「過熱」起火　俄醫院5名新冠肺炎患者喪生

▲ 聖佐治醫院驚傳火災,警消隨即出動,將院內150人緊急疏散。(圖/路透)

實習記者羅明輝/綜合報導

俄羅斯新冠肺炎疫情惡化,連9天確診人數破萬,累計超過22萬例,已經擠下義大利成為全球第4大染疫國。12日聖彼得堡市(Saint Petersburg)一間醫院又驚傳火災,院內加護病房的呼吸器因超出負荷起火燃燒,導致5名新冠肺炎患者未能及時逃出,不幸喪生。

根據路透社報導,聖彼得堡市聖佐治醫院(Saint George Hospital)當天早上6點30分左右突然竄出陣陣濃煙,消防單位接獲報案後隨即趕往現場疏散院內150人,並將火勢撲滅。

俄羅斯緊急情況部(Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation)事後回應,這起火災造成了加護病房內的重症患者死亡,雖然沒有公開具體死亡人數,不過匿名官員向媒體透露,共有5名患者因為火災而喪命。這名匿名官員也提到,火災之所以發生,是因為加護病房內的呼吸器當時達到極限,機器過熱,才會開始起火燃燒。





▲ 聖彼得堡聖佐治醫院起火,5名重症患者死亡。(圖/路透)

據了解,俄羅斯醫院近日火災頻傳,首都莫斯科專門收置新冠肺炎患者的「50號醫院」(City Clinical Hospital No. 50)9日晚間也發生一起火災事故,造成1人死亡、2人受傷。發生原因目前還有待進一步調查釐清,初步判定是因重症病房氧氣瓶起火所致。