讓19歲男「硬上1歲孫女」！　誇張嬤還上色情網站...「直播全程」給會員看

The Alabama State Bureau of Investigation arrested 41-year-old Lisa Williamson as well as 19-year-old Steven Anthony Jackson: https://t.co/foAesYE5zV — TooFab (@TooFab) May 11, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

美國阿拉巴馬州（Alabama）一名41歲的奶奶麗莎（Lisa Williamson）被指控，讓一名19歲的男子性侵自己僅有一歲大的孫女，不僅如此，她還將這個畫面用直播的方式，在色情網站上公開讓會員觀看，行徑十分噁心可惡；當地警方接獲報警後緊急將兩人逮捕起訴。

綜合外媒報導，阿拉巴馬州接獲一名外州舉報人的檢舉，才破獲這起性侵虐童案，麗莎被指控，讓19歲的年輕男子史蒂芬（Steven Anthony Jackson）性侵自己只有1歲大的孫女，其中更包含口交等不堪入目的行為，與此同時還進行了線上直播，讓情色網站的會員能夠在線上觀看。

報導中指出，麗莎跟史蒂芬在本月7日時遭到逮捕，麗莎被以性虐待兒童、讓兒童從事色情影片拍攝等罪名起訴，同時面臨著製作兒童色情影片、傳播兒童色情影片的罪刑，而史帝芬則是被指控製作兒童色情影片和一級性侵；目前兩人都被關押在監獄裡。