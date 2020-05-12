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被迫進新冠肺炎醫院實習！俄醫學院學生無奈：應讓我們自己選擇

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▲俄羅斯已經成為新冠肺炎確診數第三高的國家。（圖／路透社）

▲俄羅斯已經成為新冠肺炎確診數第三高的國家。（圖／路透社）

記者康心禹／綜合報導

俄國政府強迫醫學院四、五、六年級生前往治療新冠病毒（COVID-19）的醫療院所完成醫學實習。對此，俄羅斯醫學院四年級生亞歷山德拉（Alexandra）表示，她希望成為傳染病專家，但校方要求學生必須在治療染疫患者的醫院完成必修實習，令她猶豫退縮。

綜合外媒報導，俄國衛生部4月27日宣布，這項措施將於5月1日起生效，唯有具有「醫療禁忌症」（medical contraindications）的學生才可拒絕。根據這項命令，所有醫學領域的學生都受影響，包括牙科及小兒科。熱心的醫護人員反對這項決定，擔心學生可能染疫、感染家人或面臨開除，且這些學生最小只有21歲。

首都莫斯科謝切諾夫第一國立醫科大學（Sechenov First Moscow State Medical University）學生亞歷山德拉批評，「這並非出於選擇的自願工作，新冠病毒很危險，應該讓我們自己選擇。」此外，醫學院六年生斯維拉娜（Svetlana）也指出，「拒絕前往的學生，將無法獲得資格，並且可能遭到開除。」

俄羅斯目前確診病例累計已達22萬1344例，位居全球第三，僅次於美國和西班牙。總統普丁則宣布，疫情風險仍存在，但經濟重啟是所有人都關心的事，而建築營造業和農業應先復工，其餘非上下班通勤、遛狗、購買日常用品等居民，繼續居家禁足。

 
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