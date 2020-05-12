台指期大跌117點　分析師：建議近期按兵不動、拉回月線再做多

▲台指期5月12日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（12）日開盤下挫80點，來到10,902點，早盤在突破10900點後隨即出現賣壓，一路下跌，來到今日低點10,802點後，持續在10800與10900間震盪，終場以10865點作收，下跌117點，與現貨相較，逆價差14.47點。

展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平表示，這段期間指數上去的時候就會發現到上方有明顯賣壓，雖說昨天有一度突破前高，但今天就出現拉回的走勢，因此目前整體的盤勢還是像先前提到的「大區間震盪整理」，近期投資人在進行操作時就必須特別注意。

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另外，廖恩平提到，在十大交易人的部分昨天是近乎空手，而外資的部分也無特定的走向，這樣看來市場目前就是還沒出現明顯的方向性，而市場上流傳的520行情根據他的觀察應該不太有可能發生，先前也做過統計並未發現520前後真的有出現明顯行情，因此判斷近期也不會因520接近而出現明顯漲跌。

廖恩平說，上半月都還會是震盪整理，五月下旬可以等外資與十大交易人的操作後，再看看是否有機會出現明顯走向，另外，從選擇權來看目前下個月合約有機會真正站上110000點，建議近期還是先按兵不動，等拉回到月線後再做多。