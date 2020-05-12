　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

總統紀念套幣首次線上申購截止　金銀幣共售出逾7千套　520可臨櫃提領

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 央行,第15屆總統紀念套幣。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 央行第15屆總統紀念套幣。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行委請臺灣銀行公開發售「中華民國第十五任總統副總統就職紀念幣」，今年首次採行網路線上申購，根據統計，截至今天中午申購期限為止，金幣申購數量3265套（佔金幣網路申購限額中的46.64%）、銀幣4204套（佔銀幣網路申購限額中的12.01%）

央行發行局局長施遵驊表示，下午5點台灣銀行會發送簡訊通知成功申購人繳款，繳款期限直到15日下午3點30分止，成功繳款者在5月20日開始1個月內，可以赴指定的台銀分行現場提領套幣。

請繼續往下閱讀...

另一方面，5月20日也同時在台銀各分行（簡易型分行除外）開放民眾臨櫃排隊購買套幣。除了原預留的現場購買配額金幣3000枚、銀幣1萬5000枚之外，未滿的網路申購配額以及申購未繳費的套幣數量，都會加計在現場購買的配額當中

施遵驊指出，首次嘗試網路申購，整體運作相當流暢，台銀的線上申購系統沒有當機、民眾使用也很方便，對於這部分表現「覺得很滿意」

針對若有民眾申購成功、繳費成功，卻未在1個月期限內提領套幣，施遵驊認為，不去領的申購人應該會是極少數，還是希望民眾注意領取時間、記得要去領取；至於會不會在期限到之前提醒領取，他則表示，看各地台銀分行如何處理。也希望民眾如有特別原因無法領取套幣，可以跟所選的台銀分行溝通聯絡。

ET快訊
貨車上激戰！　人妻爽讚：好深好濕…正宮一見崩潰
王建民、陳金鋒母校驚傳倒閉　新北教育局回應了
金曲歌王私處爆腫雞蛋大... 「床單全濺血」返台送醫動刀！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

Smart智富／疫情一旦結束　看好中、美股市表現

中國車市回溫！麗清4月營收3.68億元、月增194%　今年以來單月營收新高

元太科技攜手Artec Design　為愛沙尼亞塔爾圖大學建置「電子紙課表看板」

台指期大跌117點　分析師：建議近期按兵不動、拉回月線再做多

總統紀念套幣首次線上申購截止　金銀幣共售出逾7千套　520可臨櫃提領

宏達電首季虧損16.9億元　每股稅後淨損2.05元

水庫蓄水率低於三成　經濟部後天開會「首度檢討水情燈號」

台股收盤重挫133點！蘋概三王齊跌2%　指數跌破10900點

高盛警告：航空原油需求難回復至疫情前　還有12億桶存儲量待消化！

Fed成公司債大買家　美發行量連7周創新高

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

《創造營2020》主題曲上線囉　C位是《創造101》回鍋肉...黃子韜:特別吸引人

雲林半癱謝俊瑋家賣蒜頭一日千斤　用平板敲出：感謝大家、祖父母

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

Smart智富／疫情一旦結束　看好中、美股市表現

中國車市回溫！麗清4月營收3.68億元、月增194%　今年以來單月營收新高

元太科技攜手Artec Design　為愛沙尼亞塔爾圖大學建置「電子紙課表看板」

台指期大跌117點　分析師：建議近期按兵不動、拉回月線再做多

總統紀念套幣首次線上申購截止　金銀幣共售出逾7千套　520可臨櫃提領

宏達電首季虧損16.9億元　每股稅後淨損2.05元

水庫蓄水率低於三成　經濟部後天開會「首度檢討水情燈號」

台股收盤重挫133點！蘋概三王齊跌2%　指數跌破10900點

高盛警告：航空原油需求難回復至疫情前　還有12億桶存儲量待消化！

Fed成公司債大買家　美發行量連7周創新高

豬哥亮逝世3年重回螢光幕...「頂馬桶蓋頭」嗨跳洗手舞！

中職／郭俊麟秀出首勝球　特別註記中職「二軍」

Smart智富／疫情一旦結束　看好中、美股市表現

中原大學陸生風波！教授上課逐字稿掀論戰　何志偉批：校方打烏賊戰

飲料店員工不看好滴妹！經驗分析：過高峰期仍要「每日300杯↑」才可能不倒

黃秋生在台居家檢疫14天　「新計畫」曝光：謝謝大家關心

促轉會要求交出4286筆「總裁批簽」　國民黨提行政訴訟

大叔下令：證明妳不是騙我感情！15歲嫩妹躲廁所拍「全裸羞照」　用LINE傳給他

陳庭妮駕馭男裝毫不費力　靠卡地亞千萬珠寶重拾女人味

巫師施法「手伸衣內狂摸私處」！27歲女信徒力挺：治療後覺得神清氣爽

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

財經熱門新聞

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

快遞包裹實名認證　確定5月16日上路

五電信13日下午4點全台災防告警訊息測試

勞工紓困貸款10萬元申辦數突破48萬人　勞動部：申辦數並非核貸數

2百億土地被盯上　泰豐備2億股跨海力抗南港

蘋果有意轉移產線至印度　產值達1.2兆

沙烏地自願減產　中東2國跟進

經濟愈病、央行愈猛！　謝金河感嘆：水淹股市算總帳

勞工紓困貸款10萬、工會投保者補助3萬別錯過！　政府紓困方案一次看懂

策反敵人的盟友　友訊董娘大逆襲

15金控4月回神賺300億　富邦金續居三冠王

高殖利率誘人！挪威央行狂買金融股　持有價值逾140億

日圓匯價創近1個月新低　換新台幣5萬多賺近2800元

外送國家隊再添八家新盟友！經濟部：foodpanda正在補件中

更多熱門

相關新聞

清水季子出任日銀首位女性理事

清水季子出任日銀首位女性理事

日本銀行（央行）11日發出聲明宣布，清水季子11日出任為日銀執行理事，成為日銀成立138年以來第一位女性理事，任期4年，並將繼續兼任名古屋分店經理。

央行2000億融通貸款已核准近1.7萬戶　金額達121.4億元

央行2000億融通貸款已核准近1.7萬戶　金額達121.4億元

總統紀念套幣金幣申購數量達二成　上路首日系統運作順暢

總統紀念套幣金幣申購數量達二成　上路首日系統運作順暢

揭開央行金庫神秘面紗！　立委視察心得「像是好萊塢電影」

揭開央行金庫神秘面紗！　立委視察心得「像是好萊塢電影」

第15屆總統紀念套幣首次採行線上申購！　預購+現場銷售雙軌並行

第15屆總統紀念套幣首次採行線上申購！　預購+現場銷售雙軌並行

關鍵字：

央行中央銀行總統就職紀念套幣

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

黃秋生抵台隔離中！認了「準備入籍台灣」

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

生日變忌日！25歲YouTuber車禍亡

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

超瞎紓困理由曝！8成職業填一樣　公所：都揹名牌包

可憐浪貓淚眼求收編　回家後崩壞

羅馬生死鬥夯！男大生超神迴身斬KO

醉女講電話消失！朋友敲廁所門…他緩慢走出

疫情「黃秋生如何入境台灣」6字回應

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻
4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面