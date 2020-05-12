總統紀念套幣首次線上申購截止　金銀幣共售出逾7千套　520可臨櫃提領

▲ 央行第15屆總統紀念套幣。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行委請臺灣銀行公開發售「中華民國第十五任總統副總統就職紀念幣」，今年首次採行網路線上申購，根據統計，截至今天中午申購期限為止，金幣申購數量3265套（佔金幣網路申購限額中的46.64%）、銀幣4204套（佔銀幣網路申購限額中的12.01%）。

央行發行局局長施遵驊表示，下午5點台灣銀行會發送簡訊通知成功申購人繳款，繳款期限直到15日下午3點30分止，成功繳款者在5月20日開始1個月內，可以赴指定的台銀分行現場提領套幣。

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另一方面，5月20日也同時在台銀各分行（簡易型分行除外）開放民眾臨櫃排隊購買套幣。除了原預留的現場購買配額金幣3000枚、銀幣1萬5000枚之外，未滿的網路申購配額以及申購未繳費的套幣數量，都會加計在現場購買的配額當中。

施遵驊指出，首次嘗試網路申購，整體運作相當流暢，台銀的線上申購系統沒有當機、民眾使用也很方便，對於這部分表現「覺得很滿意」。

針對若有民眾申購成功、繳費成功，卻未在1個月期限內提領套幣，施遵驊認為，不去領的申購人應該會是極少數，還是希望民眾注意領取時間、記得要去領取；至於會不會在期限到之前提醒領取，他則表示，看各地台銀分行如何處理。也希望民眾如有特別原因無法領取套幣，可以跟所選的台銀分行溝通聯絡。