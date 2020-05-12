宏達電首季虧損16.9億元　每股稅後淨損2.05元

▲宏達電推出「VIVE遠距應用解決方案」。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今（12）日公布首季營業收入為13.3億元；營業毛利率從上一季25.7%上升至26.2%，增加0.5個百分點，創自2017年第4季以來連續9個季度毛利率成長；稅後淨損16.9億元，每股稅後虧損2.05元。

宏達電回顧營運概況，今年首季發表不受空間限制的VR會議應用平台，用戶登錄VIVEPORT Infinity，即可下載HTC首款VR虛擬會議服務「VIVE Sync」免費Beta版，進行遠距多人協作，並在2020年VIVE虛擬生態大會，首次透過Engage以VR虛擬實境進行會議。

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VR穿戴裝置方面，宏達電正式推出完整的VIVE Cosmos系列產品，帶給消費者更多元化的功能，VIVE Cosmos Elite配備外部追蹤器，上市期間限量搭配Valve推出的VR限定遊戲大作《戰慄時空：艾莉克絲TM》（Half-Life: AlyxTM），獲得玩家們正面的迴響。

企業應用方面，宏達電與美國知名醫療設備公司Penumbra，一家以創新治療為主的國際醫療集團合作，所開發的高模擬虛擬現實系統（Real Immersive system）採用客製化的VIVE Focus，為腦中風患者提供所需的復健療程 ，並推出VIVE Pro Eye企業解決方案，以符合企業各種需求。

此外，宏達電發表新一代區塊鏈技術的路由器「EXODUS 5G Hub」，可為連網裝置提供更安全的 5G網路連接，並能透過Zion生態系統運行完整的比特幣節點，並獲得科威特主要電信業者Zain宣布獨家銷售Zain 5G Hub給其5G用戶， 透過這款多功能智能設備，即可享受5G超高速網絡體驗。