為了提早出獄！30囚犯共用1個杯子喝水　還聞用過口罩想要染病

▲洛杉磯監獄2周內突然暴增30名確診病例。(圖/翻攝自Twitter/LA County Sheriffs)

記者李振慧/綜合報導

美國加州洛杉磯監獄近來傳出,有囚犯為了能提早出獄,大家刻意共用同一個杯子或是去聞有人使用過的口罩,期待交叉感染能讓自己出現新冠肺炎症狀,讓該監獄在2周內就急速新增30起確診病例。

警長維拉紐瓦(Alex Villanueva)11日在記者會公布監視器畫面,位於卡斯泰克(Castaic)的North County Correctional Facility監獄,近來發現多名囚犯刻意聚集在一起,還使用同一個杯子喝水,還有囚犯在聞別人使用過的口罩,結果2周內監獄內的確診案例突然新增30例,其中21例曾經與人共用杯子,剩下的9名則是與聞口罩有關。

囚犯們誇張的做法讓維拉紐瓦譴責,「這些人故意這樣做,以迫使我們去釋放更多人出獄,此做法非常令人不安」,當局雖然已針對此事件展開調查,然而目前沒有證據能證明共用的杯子與口罩的確來自確診囚犯,且也沒有任何囚犯願意坦承他們是故意被感染,「雖然沒有人會自己承認,不過我認為他們的行為已經說明了一切」。

Today, @LACoSheriff Villanueva spoke about a dangerous plot in our jail system: Inmates deliberately trying to catch #COVID19 in hopes of early release. Watch the news conference to see inmates pass around protective equipment https://t.co/m1tgOGmhGS… pic.twitter.com/J0rG1VmdNs