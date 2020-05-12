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為了提早出獄！30囚犯共用1個杯子喝水　還聞用過口罩想要染病

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為了提早出獄！30囚犯共用1個杯子喝水　還聞用過口罩想要染病。（圖／翻攝自Twitter／LA County Sheriffs）

▲洛杉磯監獄2周內突然暴增30名確診病例。（圖／翻攝自Twitter／LA County Sheriffs

記者李振慧／綜合報導

美國加州洛杉磯監獄近來傳出，有囚犯為了能提早出獄，大家刻意共用同一個杯子或是去聞有人使用過的口罩，期待交叉感染能讓自己出現新冠肺炎症狀，讓該監獄在2周內就急速新增30起確診病例。

警長維拉紐瓦(Alex Villanueva)11日在記者會公布監視器畫面，位於卡斯泰克(Castaic)的North County Correctional Facility監獄，近來發現多名囚犯刻意聚集在一起，還使用同一個杯子喝水，還有囚犯在聞別人使用過的口罩，結果2周內監獄內的確診案例突然新增30例，其中21例曾經與人共用杯子，剩下的9名則是與聞口罩有關。

囚犯們誇張的做法讓維拉紐瓦譴責，「這些人故意這樣做，以迫使我們去釋放更多人出獄，此做法非常令人不安」，當局雖然已針對此事件展開調查，然而目前沒有證據能證明共用的杯子與口罩的確來自確診囚犯，且也沒有任何囚犯願意坦承他們是故意被感染，「雖然沒有人會自己承認，不過我認為他們的行為已經說明了一切」。

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