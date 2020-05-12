水庫蓄水率低於三成　經濟部後天開會「首度檢討水情燈號」

▲經濟部水利署把握鋒面雲系，人工增雨作業團隊完成增雨作業。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

今年春雨降雨量僅去年六成，全國各地水庫蓄水率約二至五成，經濟部水利署預計於後（14）日首度召開會議檢討水情燈號；官員表示，團隊最近也把握鋒面來臨進行人工增雨作業，希望能增加更多降雨量。

官員表示，依據氣象預報資料，本周各地有降雨機率，水利署把握降雨加強節水調配及引水蓄存水庫，並透過區域水源調度、啟動備援井、伏流水及適時人工增雨，以確保各地區供水無虞。

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人工增雨作業團隊昨天上午8時完成增雨作業準備，掌握最適時機11時於仁義潭、曾文、烏山頭、南化水庫及甲仙堰、旗山工作站等地進行地面人工增雨作業。

其中，曾文水庫施作能量全面開展，繼地面增雨後於近12時另進行國產空中人工增雨焰彈，空軍並於13時30分、14時10分自屏東基地起飛2架次運輸機進行空中人工增雨作業，全力為嘉南地區挹注更多雨量。

水利署官員指出，自本月7日即嚴密守視此波鋒面，10日晚起鋒面接近，較具組織性的降雨雲系則於今日上午起影響西部集水區。鋒面影響期間，低空氣流環境不確定性高，作業團隊持續守視天候演變情形於11時燃放焰劑，期更增加水庫蓄容。