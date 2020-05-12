台股收盤重挫133點！蘋概三王齊跌2%　指數跌破10900點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（12）日開低走低，在觸及萬一大關、逢高受到賣壓調節的情況下，指數在盤中不斷加重跌勢，跌點更是來到百點以上，並連續跌破11000、10900兩大整數關卡，所幸在5日線附近有所支撐，終場收在10879點、下跌133點或1.21%，成交量1722.07億元。

蘋概三王全受重創，台積電（2330）收在295元、下跌1.99%；鴻海（2317）收在77.3元、下跌2.03%；股王大立光（3008）以4110元作收、下跌2.14%。

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另外，在國際油價的影響之下，台塑四寶中台塑化（6505）重挫2.7%，台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）收盤跌幅也都在1%以上。國泰金（2882）、富邦金（2881）則逆勢抗跌，兩者皆收於平盤。

類股指數當中，僅造紙類股指數逆勢漲近2%，盤面上表現較明顯的題材，則又回到疫情概念股，生醫類股也微漲0.09%。其它類股指數一片慘綠，跌幅較重則有油電燃氣、食品、紡織等傳產股，電子股則是半導體類股為重災區。

受到國際市場氣氛影響，亞股今日普遍疲弱，韓股、陸股皆在平盤之下震盪，尤其港股還重挫逾1%；日股則是在平盤附近徘徊。