水神沒醫療器材許可證！　陳時中點出「開罰關鍵」：違規很多！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

水神抗菌液遭罰爭議不斷，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（12）日在記者會再度回應，並細數該產品違規部分。他強調，沒有醫療器材許可證，只能宣稱清潔，不能宣稱抗菌，該產品不僅標榜抗菌百分百，又跟很多疾病和細菌做串連，相關違規很多。

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▲指揮中心提供資料表示會開罰的真正原因。（圖／疾管署提供）

陳時中說，該產品在官網上宣稱相關效果，更強調十秒百分之百抗菌，為了避開《藥事法》第69條不得宣稱醫療效果，所以就針對「抗菌」，但這就違反醫療器材管理面不得宣稱有「抗菌效果」，一個產品有沒有抗菌效果，必須經過專業安全驗證，而該產品又放了疾病參考圖，把相關細菌跟疾病做串聯，這就是宣稱所謂的醫療效能。

▲指揮中心也提供先前的公文內容，表示這是例行性監控及處理原則。（圖／疾管署提供）

陳時中強調，該產品廣告宣稱「十秒百分百抗菌」、「有效的抗菌」，又把些細菌跟病名或病毒串聯在一起，基本上要能達成這樣的抗菌效果要提出驗證，而驗證也不是自己在家做一做就可以，要透過正式文件申請並做查驗登記，才能符合醫療器材或藥品規定。

▲有醫療器材許可證才能宣稱療效，不然只能針對環境、器具或是器械做清潔。（圖／疾管署提供）

而針對「次氯酸水」是不是能這樣做？陳時中強調「我的答案只有一個，如果有醫療器材許可證就可以」，如果沒有，就只能針對對環境、器具或器械做相關清潔。

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