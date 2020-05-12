Fed成公司債大買家　美發行量連7周創新高

▲Fed先前宣佈，將從5月初首度購買公司債。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

聯合航空（United Airlines）22.5億美元（約新台幣678.2億美元）發債計畫8日宣告失敗，但這並不意味著公司債市場停滯。據《CNBC》報導，由於聯準會（Fed）先前的購債承諾，美國企業正以創紀錄的速度發行債券。

報導指出，自從Fed宣布將購入公司債後，為市場注入強心針，促使美企積極發行公司債。根據Credit Flow Research的數據，自Fed於3月23日宣布公司債購買計畫以來，美國投資級債券發行規模已達約5750億美元。上周，美國企業發行的投資級和垃圾級債券總額達1080億美元，已是連續7周創新高，其中980億美元為投資級別債券，創有史以來第3高的單周發行量。

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周一（11日），公司債發行狂潮持續，約有規模達257億美元的投資級債券進入市場，包括迪士尼及PayPay，兩者發行規模分別達110億美元及40億美元。現在，投資人正等待著Fed將計畫付諸實行，其於5月初宣布將購買規模2500億美元的公司債。Fed也宣布將提供貸款支援，協助企業在無力償還債務的情況下發行債券，但至今尚無動向。

Amundi Pioneer投資級企業主管Jon Duensing認為，Fed必須迅速、有力地採取行動，「這是穩定市場的關鍵。」他指出，投資人正在觀察Fed對公司債市場計畫的看法，「如果Fed不介入市場，那一定會令人失望...。我認為Fed要先表明他們想參與其中，...這將比任何事都更能證明。」