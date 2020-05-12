　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

Fed成公司債大買家　美發行量連7周創新高

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼Fed,聯準會。（圖／路透）

▲Fed先前宣佈，將從5月初首度購買公司債。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

聯合航空（United Airlines）22.5億美元（約新台幣678.2億美元）發債計畫8日宣告失敗，但這並不意味著公司債市場停滯。據《CNBC》報導，由於聯準會（Fed）先前的購債承諾，美國企業正以創紀錄的速度發行債券。

報導指出，自從Fed宣布將購入公司債後，為市場注入強心針，促使美企積極發行公司債。根據Credit Flow Research的數據，自Fed於3月23日宣布公司債購買計畫以來，美國投資級債券發行規模已達約5750億美元。上周，美國企業發行的投資級和垃圾級債券總額達1080億美元，已是連續7周創新高，其中980億美元為投資級別債券，創有史以來第3高的單周發行量。

請繼續往下閱讀...

周一（11日），公司債發行狂潮持續，約有規模達257億美元的投資級債券進入市場，包括迪士尼及PayPay，兩者發行規模分別達110億美元及40億美元。現在，投資人正等待著Fed將計畫付諸實行，其於5月初宣布將購買規模2500億美元的公司債。Fed也宣布將提供貸款支援，協助企業在無力償還債務的情況下發行債券，但至今尚無動向。

Amundi Pioneer投資級企業主管Jon Duensing認為，Fed必須迅速、有力地採取行動，「這是穩定市場的關鍵。」他指出，投資人正在觀察Fed對公司債市場計畫的看法，「如果Fed不介入市場，那一定會令人失望...。我認為Fed要先表明他們想參與其中，...這將比任何事都更能證明。」

ET快訊
iPhone 12完整規格售價被爆料！有OLED Super
跨海投訴招名威歧視　當事陸生說話了！
黃秋生8年前就想當台灣人！「4途徑申請移民」…曝台5大優點：
被稱「最美慈善家」！性感美魔女詐財上億元　狼狽上銬羈押
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台股收盤重挫133點！蘋概三王齊跌2%　指數跌破10900點

高盛警告：航空原油需求難回復至疫情前　還有12億桶存儲量待消化！

Fed成公司債大買家　美發行量連7周創新高

防疫短片爆紅「觸及破百萬」！看見台灣抽iPhone 11、Switch　捐101萬元挺護理人員

慈濟醫院攜手華碩AI研發中心AICS簽署MOU　開發「慈濟醫療大數據平臺」

上市公司4月營收較去年衰退2.36%　半導體產業受惠5G趨勢逆成長

友訊經營權之爭大打法律戰　經濟部：關鍵資料待補件

英鎊匯價創近1個月新低！　換新台幣5萬多賺近1200元

京城銀董事改選　戴誠志任董事長續領航

經濟愈病、央行愈猛！　謝金河感嘆：水淹股市算總帳

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

《創造營2020》主題曲上線囉　C位是《創造101》回鍋肉...黃子韜:特別吸引人

雲林半癱謝俊瑋家賣蒜頭一日千斤　用平板敲出：感謝大家、祖父母

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

台股收盤重挫133點！蘋概三王齊跌2%　指數跌破10900點

高盛警告：航空原油需求難回復至疫情前　還有12億桶存儲量待消化！

Fed成公司債大買家　美發行量連7周創新高

防疫短片爆紅「觸及破百萬」！看見台灣抽iPhone 11、Switch　捐101萬元挺護理人員

慈濟醫院攜手華碩AI研發中心AICS簽署MOU　開發「慈濟醫療大數據平臺」

上市公司4月營收較去年衰退2.36%　半導體產業受惠5G趨勢逆成長

友訊經營權之爭大打法律戰　經濟部：關鍵資料待補件

英鎊匯價創近1個月新低！　換新台幣5萬多賺近1200元

京城銀董事改選　戴誠志任董事長續領航

經濟愈病、央行愈猛！　謝金河感嘆：水淹股市算總帳

女主播「太大」屢遭投訴：讓人分心　辭職後換跑道拍寫真

台股收盤重挫133點！蘋概三王齊跌2%　指數跌破10900點

翻唱《恰似你的溫柔》　陳瑽「隔空獻愛」給媽媽

中職／運彩看好樂天桃猿連勝　開出14.5大比分

「最強小三」韓素希一甩罵名　性感露腰代言運動品牌

「3D乳攝儀」鏡頭可移位　換姿勢方便！不用擔心硬擠弄痛乳房

偷吃慣犯受雇岳父切結「月領9千」　帶妹回家裸睡「太累請假」下場慘

用心對待「牠」就會回饋！免費供應學童鮮乳　斗南品牌「他里霧」搶鮮上市

中壢女店員代理超商店長　「刷卡費、偷香菸、拿現金」22萬元後落跑

村長同意採礦…村民不同意　宜蘭中華村7/4罷免投票！156票定生死

財經熱門新聞

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

快遞包裹實名認證　確定5月16日上路

五電信13日下午4點全台災防告警訊息測試

2百億土地被盯上　泰豐備2億股跨海力抗南港

勞工紓困貸款10萬元申辦數突破48萬人　勞動部：申辦數並非核貸數

蘋果有意轉移產線至印度　產值達1.2兆

沙烏地自願減產　中東2國跟進

策反敵人的盟友　友訊董娘大逆襲

15金控4月回神賺300億　富邦金續居三冠王

勞工紓困貸款10萬、工會投保者補助3萬別錯過！　政府紓困方案一次看懂

高殖利率誘人！挪威央行狂買金融股　持有價值逾140億

經濟愈病、央行愈猛！　謝金河感嘆：水淹股市算總帳

日圓匯價創近1個月新低　換新台幣5萬多賺近2800元

外送國家隊再添八家新盟友！經濟部：foodpanda正在補件中

更多熱門

相關新聞

企業紓困貸款」多是空包彈？

企業紓困貸款」多是空包彈？

政府要求公股銀行應暫緩繳納本金或展延借款期限，但是眾多的私立銀行並不納入在執行範圍內。這些洋洋灑灑的措施對一般企業而言，大多是看得到，卻吃不到的大菜。原因很簡單，就是銀行怕紓困措施帶來的風險，造成銀行業績衰退，誰來負責？所以公股銀行也必然在執行上陽奉陰違！

各國無限量QE避險需求增加　群益期貨推「奈米金」更適合小資族

各國無限量QE避險需求增加　群益期貨推「奈米金」更適合小資族

中華電首度發公司債

中華電首度發公司債

Apple低息發債回饋投資人！　債券利率創下七年來最低

Apple低息發債回饋投資人！　債券利率創下七年來最低

Fed主席憂美國疫後經濟「難快速反彈」

Fed主席憂美國疫後經濟「難快速反彈」

關鍵字：

公司債Fed

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

黃秋生抵台隔離中！認了「準備入籍台灣」

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

生日變忌日！25歲YouTuber車禍亡

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

超瞎紓困理由曝！8成職業填一樣　公所：都揹名牌包

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

醉女講電話消失！朋友敲廁所門…他緩慢走出

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

羅馬生死鬥夯！男大生超神迴身斬KO

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

招名威上課內容曝！統神爆氣狂轟：滾出中原大學

富邦女業務賣假保單買股票！10年騙客戶1億慘賠

更多

最夯影音

更多
楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻
4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面